Вячеслав Франк обсудил будущее парка "Юбилейный"

В 2025 году здесь завершается четвертый этап благоустройства, но территорию будут развивать и дальше

04 июля 2025, 17:00, ИА Амител

Выездной совещание в "Юбилейном" / Фото: barnaul.org

Глава города Вячеслав Франк 4 июля провел выездное совещание в парке "Юбилейный", посвященное благоустройству территории и обсуждению ее дальнейшего развития, сообщили в пресс-службе мэрии.

В совещании также поучаствовали председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, представители администрации, профильных комитетов, общественных организаций и бизнеса.

Четвертый этап благоустройства

О текущих работах на мероприятии рассказал председатель профильного комитета Петр Воронков. По его словам, в этом году в парке завершается четвертый, заключительный этап благоустройства.

"В этом году мы ведем работу по благоустройству территории и озеленению. Планируется снести 290 аварийных и сухостойных деревьев и высадить почти 800 новых", — сообщил Воронков.

Инвестиции в развитие

В мэрии напомнили, что парк "Юбилейный" оказался среди лидеров голосования за общественные пространства, подлежащие благоустройству в 2021 году.

С 2022-го мэрия приступила к работам на его территории. С тех пор в парк вложили около 330 млн рублей: отремонтировали вход, проложили дорожки, установили 252 светильника и 17 камер, посеяли газон, высадили более 1100 деревьев и кустарников, поставили 90 скамеек, 10 игровых комплексов, памп-треки, скейт-парк, велопарковку, туалеты и площадки для выгула собак.

Парк "Юбилейный" / Фото: barnaul.org

Будущее "Юбилейного"

Свое видение дальнейшего развития парка на совещании представил руководитель Фонда имущества Алтайского края и управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев.

"Этот парк имеет перспективу стать главным парком Алтайского края. Площадь парка позволяет спокойно организовать здесь несколько зон, причем как для активного отдыха, так и для спокойных тихих прогулок", — отметил он.

Среди его предложений — создание визит-центра, терренкуров, расширение детских и спортивных зон. Особое внимание планируют уделить водоему.

Петр Воронков добавил, что на текущее содержание парка ежегодно требуется порядка 42 млн рублей. В условиях ограниченного городского бюджета рассматривают варианты привлечения инвесторов.

"Для бюджета города это серьезная сумма, поэтому для содержания существующих объектов, дальнейшего развития парка возможно рассмотреть варианты привлечения частных инвесторов к развитию зеленых зон", — сказал он.

Выездное совещание в "Юбилейном" / Фото: barnaul.org

Мэр Вячеслав Франк поручил профильным комитетам детально проработать концепцию дальнейшего развития парка в рамках государственно-частного партнерства, и подчеркнул, что "Юбилейный" — очень востребован у барнаульцев.

"Сейчас рассматриваем варианты того, как парк будет развиваться дальше. Одним из таких вариантов является формат государственно-частного партнёрства. Мы сейчас проработаем все вопросы, которые с этим связаны. Уже есть предложения по развитию, мы их внимательно рассмотрим, обсудим с депутатским корпусом, общественниками, жителями города и примем решение, как должен дальше развиваться парк", — заявил мэр.

Вячеслав Франк также выразил благодарность губернатору Виктору Томенко за поддержку развития зеленых зон в краевом центре.

Председатель городской думы Галина Буевич также подчеркнула важность развития парка, который будет интересен и комфортен для всех горожан.