Вячеслав Франк обсудил будущее парка "Юбилейный"
В 2025 году здесь завершается четвертый этап благоустройства, но территорию будут развивать и дальше
04 июля 2025, 17:00, ИА Амител
Глава города Вячеслав Франк 4 июля провел выездное совещание в парке "Юбилейный", посвященное благоустройству территории и обсуждению ее дальнейшего развития, сообщили в пресс-службе мэрии.
В совещании также поучаствовали председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, представители администрации, профильных комитетов, общественных организаций и бизнеса.
Четвертый этап благоустройства
О текущих работах на мероприятии рассказал председатель профильного комитета Петр Воронков. По его словам, в этом году в парке завершается четвертый, заключительный этап благоустройства.
"В этом году мы ведем работу по благоустройству территории и озеленению. Планируется снести 290 аварийных и сухостойных деревьев и высадить почти 800 новых", — сообщил Воронков.
Инвестиции в развитие
В мэрии напомнили, что парк "Юбилейный" оказался среди лидеров голосования за общественные пространства, подлежащие благоустройству в 2021 году.
С 2022-го мэрия приступила к работам на его территории. С тех пор в парк вложили около 330 млн рублей: отремонтировали вход, проложили дорожки, установили 252 светильника и 17 камер, посеяли газон, высадили более 1100 деревьев и кустарников, поставили 90 скамеек, 10 игровых комплексов, памп-треки, скейт-парк, велопарковку, туалеты и площадки для выгула собак.
Будущее "Юбилейного"
Свое видение дальнейшего развития парка на совещании представил руководитель Фонда имущества Алтайского края и управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев.
"Этот парк имеет перспективу стать главным парком Алтайского края. Площадь парка позволяет спокойно организовать здесь несколько зон, причем как для активного отдыха, так и для спокойных тихих прогулок", — отметил он.
Среди его предложений — создание визит-центра, терренкуров, расширение детских и спортивных зон. Особое внимание планируют уделить водоему.
Петр Воронков добавил, что на текущее содержание парка ежегодно требуется порядка 42 млн рублей. В условиях ограниченного городского бюджета рассматривают варианты привлечения инвесторов.
"Для бюджета города это серьезная сумма, поэтому для содержания существующих объектов, дальнейшего развития парка возможно рассмотреть варианты привлечения частных инвесторов к развитию зеленых зон", — сказал он.
Мэр Вячеслав Франк поручил профильным комитетам детально проработать концепцию дальнейшего развития парка в рамках государственно-частного партнерства, и подчеркнул, что "Юбилейный" — очень востребован у барнаульцев.
"Сейчас рассматриваем варианты того, как парк будет развиваться дальше. Одним из таких вариантов является формат государственно-частного партнёрства. Мы сейчас проработаем все вопросы, которые с этим связаны. Уже есть предложения по развитию, мы их внимательно рассмотрим, обсудим с депутатским корпусом, общественниками, жителями города и примем решение, как должен дальше развиваться парк", — заявил мэр.
Вячеслав Франк также выразил благодарность губернатору Виктору Томенко за поддержку развития зеленых зон в краевом центре.
Председатель городской думы Галина Буевич также подчеркнула важность развития парка, который будет интересен и комфортен для всех горожан.
"Безусловно, идеи будут дорабатываться и обсуждаться с общественностью и жителями. Уверена, что этот парк станет одним из самых привлекательных мест в городе Барнауле", — сказала она.
18:17:45 04-07-2025
Это конечно хорошо, замечательно, что стали несколько лет как заниматься парками и в порядок привели. Но почему раньше ничего не делали?
16:24:05 05-07-2025
Гость (18:17:45 04-07-2025) Это конечно хорошо, замечательно, что стали несколько лет ка... Потому что санкции ЕС и США не позволяют илитке эшелонами вывозить капиталы из России.
Но илитка на низком старте, ждёт, когда снова можно будет парки не в Барнауле строить, а в Ницце или Аликанте
00:22:58 05-07-2025
что радует - там застройка противопоказана, это самое грязное место города после Спартака, тк туда по розе ветров садится вся сажа и дрянь из ТЭЦ-2. И дом, который там разрешили строить...ну раком там все поперезаболеют со временем, что сказать. там и сероводород и пр. кроме сажи.... Так что атм место ТОЛЬКО ПАРКУ и никаких каруселей, заметьте, по той же причине
09:41:39 05-07-2025
На фото три коротко стриженных специалиста. Вопрос - в какой области знаний?
22:38:00 06-07-2025
Он вообще нужен?