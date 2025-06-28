Долой кусты. В Барнауле завершают благоустройство парка "Юбилейный"

В парке стартовал завершающий этап реконструкции

28 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Парк "Юбилейный" в июне 2025 года / Фото: amic.ru

В барнаульском парке "Юбилейный" начался завершающий этап благоустройства. Напомним, все работы на территории проходят в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В парк уже завезли технику и приступили к санитарной вырубке – уберут только те деревья и поросль, которые признаны аварийными и несут потенциальную угрозу для посетителей. На смену им здесь высадят более 700 новых деревьев — среди них дубы, липы, ивы, берёзы, вязы, ели и сосны. Помимо этого, будет устроен газон на площади около 6 тысяч квадратных метров.

Завершить все работы планируется к середине ноября.

А как выглядит парк "Юбилейный" сейчас – в нашем фоторепортаже.