Долой кусты. В Барнауле завершают благоустройство парка "Юбилейный"
В парке стартовал завершающий этап реконструкции
28 июня 2025, 07:00, ИА Амител
В барнаульском парке "Юбилейный" начался завершающий этап благоустройства. Напомним, все работы на территории проходят в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
В парк уже завезли технику и приступили к санитарной вырубке – уберут только те деревья и поросль, которые признаны аварийными и несут потенциальную угрозу для посетителей. На смену им здесь высадят более 700 новых деревьев — среди них дубы, липы, ивы, берёзы, вязы, ели и сосны. Помимо этого, будет устроен газон на площади около 6 тысяч квадратных метров.
Завершить все работы планируется к середине ноября.
А как выглядит парк "Юбилейный" сейчас – в нашем фоторепортаже.
08:50:51 28-06-2025
Блин, сколько с этими кустами негативного связано. То деньги там отберут, то стукнут, даже трупы находили в 90-х. Там даже настоящий самолёт стоял, ту или як не помню.
18:02:41 29-06-2025
В парке борьба с кустами, а посмотрите что делается по обочинам дорог! Деревья разрослись, свисают над дорогой, закрывают дорожные знаки, на перекрестках обзор дороги И так по всему городу Интересно , будет когда обрезка деревьев?