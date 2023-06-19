Вячеслав Франк оценил идею застройки поймы Оби в Барнауле

По словам мэра, город благодаря этому получит новый стимул к развитию

19 июня 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк положительно отреагировал на соглашение по созданию нового района города в пойме реки Оби, которое губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал с инвестором на Петербургском международном экономическом форуме. Комментарий барнаульского градоначальника есть в распоряжении amic.ru.

Напомним, о заключении соглашения с инвестором – компанией "Новый Барнаул" – губернатор Виктор Томенко сообщил 17 июня. Фирма предлагает до 2030 года застроить более 100 га площади в районе поймы Оби, в частности остров Побочень. Объем вложений в сегодняшних ценах ориентировочно составит 50 миллиардов рублей.

По словам Франка, для Барнаула соглашение имеет особое значение. "Город получит новый стимул к развитию, десятки миллиардов инвестиций, результатом должно стать до 1 миллиона квадратных метров жилья", – отметил он.

Также глава краевой столицы похвалил губернатора, поскольку тот "извлекает максимум возможностей из работы на федеральных площадках".