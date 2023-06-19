Вячеслав Франк оценил идею застройки поймы Оби в Барнауле
По словам мэра, город благодаря этому получит новый стимул к развитию
19 июня 2023, 11:20, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк положительно отреагировал на соглашение по созданию нового района города в пойме реки Оби, которое губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал с инвестором на Петербургском международном экономическом форуме. Комментарий барнаульского градоначальника есть в распоряжении amic.ru.
Напомним, о заключении соглашения с инвестором – компанией "Новый Барнаул" – губернатор Виктор Томенко сообщил 17 июня. Фирма предлагает до 2030 года застроить более 100 га площади в районе поймы Оби, в частности остров Побочень. Объем вложений в сегодняшних ценах ориентировочно составит 50 миллиардов рублей.
По словам Франка, для Барнаула соглашение имеет особое значение. "Город получит новый стимул к развитию, десятки миллиардов инвестиций, результатом должно стать до 1 миллиона квадратных метров жилья", – отметил он.
Также глава краевой столицы похвалил губернатора, поскольку тот "извлекает максимум возможностей из работы на федеральных площадках".
"Это крайне важно, потому что реализация таких соглашений – это создание новых рабочих мест, рост доходов бюджета, фундамент для долгосрочного развития нашего края", – заключил Вячеслав Франк.
11:23:08 19-06-2023
А что, будет классно!
11:31:59 19-06-2023
Всё бы ничего, но складывается полное ощущение, что город намеренно застраивается так, чтобы как можно сильнее испортить его экологию, обеспечить массовое перекрёстное вирусно-бактериальное заражение населения , а в час "Х" массово уничтожить его вместе с населением буквльно парой диверсионных или ракетных ударов.
11:40:54 19-06-2023
Гость (11:31:59 19-06-2023) Всё бы ничего, но складывается полное ощущение, что город на... Мойте руки перед едой и не смотрите RenTV, и все будут целы и здоровы.
11:50:31 19-06-2023
Точно застраивайьесь и трамвай к 1 Апреля до Алтайки сделают.
11:57:07 19-06-2023
Гость (11:40:54 19-06-2023) Мойте руки перед едой и не смотрите RenTV, и все будут целы ... Там ладно рентв, но то что каждую дырку стараются заткнуть, скоро ни одного дерева не останется и по приципу гетто все строят этого нельзя отрицать. Про транспортную доступность тоже никто не думает
12:09:05 19-06-2023
Объект возле Леруа на правобережном, поход к водоему, люди туда рыбачить ходят-ездят, многие пешком идут от речного. Прокуратура разберитесь пожалуйста
12:13:43 19-06-2023
БАБЛО победило ДОБРО ...
12:20:07 19-06-2023
эти планы были ещё в начале восьмидесятых в СССР.слабо верится что сейчас получится.
12:27:19 19-06-2023
Я ТНТ смотрю
12:38:52 19-06-2023
Такое единодушие во всем, аж страшно за страну, любую инциативу одобрямс.
12:50:40 19-06-2023
Кто жить будет на этом миллионе квадратных метров?
12:57:01 19-06-2023
Вячеслав Генрихович. когда мост на пр. Ленина достроите?
13:11:42 19-06-2023
15м мост 3 года делается (12:57:01 19-06-2023) Вячеслав Генрихович. когда мост на пр. Ленина достроите? ... там уже все попилено давно, а тут, глянь, 50 лярдов светит...
12:57:57 19-06-2023
И как же звать нового князя барнаула??? что вложить 50 лярдов желають
13:15:41 19-06-2023
Лёха (12:27:19 19-06-2023) Я ТНТ смотрю... А это уже диагноз, уж простите.
13:35:33 19-06-2023
Изношенный жилищный фонд с коммуникациями, будет и дальше разрушаться, урбанизация ведёт к истощению населения в сельских территориях, неонигилизм продолжает развиваться в крае! Правый берег Оби предназначен для делового и рекреационного кластера в формате mixed use – многофункциональными зонами (университетский кампус, международным выставочным бизнес-центром ШОС, БРИКС, парками: «Мир Миров»; сафари; спортивными; развлекательными и военно-патриотическими). Тогда Барнаул станет не на словах городом Мира, а регион сыграет фундаментальную роль в налаживании полноценного межцивилизационного диалога, направленного на достижение согласия между представителями различных религий, конфессий и культур.
17:32:00 19-06-2023
Сергей Тастан (13:35:33 19-06-2023)а регион сыграет фундаментальную роль в налаживании полноценного межцивилизационного диалога,... пофиг мне на фундаментальную роль и межцивилизационный диалог. Хочу жить в уютном родном городе Барнауле. Вам, пришеельцам, не понять барнаульцев.
14:26:15 19-06-2023
Стратегическое государственное планирование ровно как мышление отсутствует. Вместо этого действуют рыночные законы получения сверхприбылей по принципу поменьше вложить побольше получить. Ведь дураку понятно что для старой исторической части города куда лучше подошли бы парковая зона, нормальная протяженная набережная (без засталбливания поперёк человейниками), реакреационная зона с пляжами, спортивными дорожками, культурно-музейные объекты, какие-то невысокие офисные здания вписывающихся в старую архитектуру, и главное с сохранением зеленых насаждений и природных участков, коих в центре раз-два и обчёлся. Тем более именно в этом месте есть единственный в городе 2км-вый нормальный выход к реке без крутого берега + еще 2км уникального Побоченя. Так нет. Водоём засыпать, деревья вырубить и настроить человейников! Ребята, думайте хотя бы на 2-3 десятилетия вперёд!
14:41:24 19-06-2023
Гость (14:26:15 19-06-2023) Ребята, думайте хотя бы на 2-3 десятилетия вперёд! Они и думают, как им сейчас напихать по карманам побольше и что им за давностью через 2-3 десятилетия ничего не будет.
19:12:12 19-06-2023
Остров Побочень - это правый берег ковша. Оставьте его в покое. Сделайте там зону отдыха.
19:30:09 19-06-2023
Нормально! Город на реке и без набережной! Сравните с Н-ском, Красноярском, молчу про города на Волге и обе столицы.
20:45:54 19-06-2023
Все прекрасно видят, как развивается город. Пробок больше, зелени меньше. Испоганили знаковые места - Сахарова, Речной. Каждый свободный кусок земли отдаётся под хреноэтажку. Строительство - важная сфера, но задумайтесь - что вы оставите после себя. Давайте начинать разумно подходить к стройке, а не гнаться за квадратами.
13:55:00 21-06-2023
Гость (20:45:54 19-06-2023) Все прекрасно видят, как развивается город. Пробок больше, з... Строительство - один из показателей развития промышленности региона. Поскольку в крае с промышленным производством так себе, чтобы деда Вова не ругал, делают для него показатели, как всё в АК цветёт и пахнет.
13:15:04 21-06-2023
Всё делается не во благо города а вопреки ему.Толстосумам ,пользуясь ,мягко говоря ,покладистостью власти ,надо ещё больше набить свои карманы.Они не остановятся ни перед чем-ни перед лесом,ни перед рекой.За эти сверхприбыли мать родную продадут.Кто навязал нам такую систему экономических отношений?Кому она служит?Народу или этим христопродавцам?
13:21:37 21-06-2023
а какая гадина правильные комменты заминусовала?