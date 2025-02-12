Вячеслав Франк поручил держать на контроле ситуацию с непогодой в Барнауле
Губернатор ввел в регионе режим повышенной готовности
12 февраля 2025, 11:11, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил своим заместителям и главам районных администраций держать ситуацию с непогодой на контроле, в том числе уделить особое внимание обстановке на дорогах в пригороде, сообщили в мэрии.
11 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о введении режима повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Синоптики предупредили, что в ближайшее время в регионе ожидаются оттепель, снегопады и мощный ветер. В связи с этим мэр Барнаула провел оперативное совещание с заместителями и главами районных администраций.
Замглавы горадминистрации по защите населения и информации Игорь Лисин доложил мэру, что непогода ожидается в период с 12 по 14 февраля. В связи с этим городское управление ГОЧС уже направило телефонограммы ответственным организациям о необходимости принятия превентивных мер.
Заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Татьянин отметил, что на особом контроле остается очистка дворов и кровель многоквартирных домов от снега и наледи.
А замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин сообщил, что "Автодорстрой" будет работать в круглосуточном режиме на период непогоды.
"Вячеслав Франк поручил держать ситуацию на контроле, особое внимание в период непогоды уделить обстановке на дорогах краевой столицы, главам районных администраций контролировать дорожную ситуацию в пригородной зоне", – рассказали в мэрии.
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