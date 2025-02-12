Вячеслав Франк поручил держать на контроле ситуацию с непогодой в Барнауле

Губернатор ввел в регионе режим повышенной готовности

12 февраля 2025, 11:11, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил своим заместителям и главам районных администраций держать ситуацию с непогодой на контроле, в том числе уделить особое внимание обстановке на дорогах в пригороде, сообщили в мэрии.

11 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о введении режима повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Синоптики предупредили, что в ближайшее время в регионе ожидаются оттепель, снегопады и мощный ветер. В связи с этим мэр Барнаула провел оперативное совещание с заместителями и главами районных администраций.

Замглавы горадминистрации по защите населения и информации Игорь Лисин доложил мэру, что непогода ожидается в период с 12 по 14 февраля. В связи с этим городское управление ГОЧС уже направило телефонограммы ответственным организациям о необходимости принятия превентивных мер.

Заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Татьянин отметил, что на особом контроле остается очистка дворов и кровель многоквартирных домов от снега и наледи.

А замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин сообщил, что "Автодорстрой" будет работать в круглосуточном режиме на период непогоды.