Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем России

Глава города пожелал всем счастья, здоровья, благополучия, мира и согласия

12 июня 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей города с Днем России, который отмечают сегодня, 12 июня. Поздравление опубликовано на сайте мэрии.

"Дорогие барнаульцы! Сердечно поздравляю вас с Днем России – праздником всеобщего единения и гордости за нашу многонациональную Родину, ее уникальную историю, богатую культуру, духовные ценности и крепкие традиции!" – отметил барнаульский градоначальник.

По словам Франка, благодаря общим усилиям столица Алтайского края с каждым годом становится комфортнее и уютнее. Мэр поблагодарил земляков за их труд и пожелал всем счастья, здоровья, благополучия, мира и согласия.

Напомним, 12 июня жителей Алтайского края с Днем России поздравил глава региона Виктор Томенко.