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Вячеслав Франк поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Мэр пожелал специалистам крепкого здоровья, счастья и успехов

22 декабря 2024, 10:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru
Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником. Поздравление опубликовала пресс-служба администрации.

Мэр отметил, что работа предприятий, социальных учреждений, транспорта, наличие тепла в домах барнаульцев напрямую зависит от работы энергетической сферы.

Он подчеркнул, что работники энергетического комплекса в любую погоду обеспечивают стабильность всего энергокомплекса, трудясь на благо Барнаула.

"Компетентность, ответственность, ваше умение оперативно принимать решения – все это способствует эффективному выполнению профессиональных задач", – сказал Франк.

Особую благодарность глава Барнаула выразил ветеранам отрасли, которые передают опыт и знания молодым специалистам.

"Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!" – заключил мэр.

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