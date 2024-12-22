Вячеслав Франк поздравил энергетиков с профессиональным праздником
Мэр пожелал специалистам крепкого здоровья, счастья и успехов
22 декабря 2024, 10:00, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником. Поздравление опубликовала пресс-служба администрации.
Мэр отметил, что работа предприятий, социальных учреждений, транспорта, наличие тепла в домах барнаульцев напрямую зависит от работы энергетической сферы.
Он подчеркнул, что работники энергетического комплекса в любую погоду обеспечивают стабильность всего энергокомплекса, трудясь на благо Барнаула.
"Компетентность, ответственность, ваше умение оперативно принимать решения – все это способствует эффективному выполнению профессиональных задач", – сказал Франк.
Особую благодарность глава Барнаула выразил ветеранам отрасли, которые передают опыт и знания молодым специалистам.
"Желаю всем крепкого здоровья, счастья и успехов!" – заключил мэр.
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