Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днем города

31 августа столица Алтайского края отмечает 294-летие

31 августа 2024, 08:30, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил гостей и жителей краевой столицы с Днем города, который в 2024 году отмечают 31 августа. Поздравление опубликовала мэрия.

Градоначальник отметил, что этот праздник объединяет всех, кто любит Барнаул. Он подчеркнул важность жителей, их трудолюбие, доброту, смелость и достижения. "Все вместе мы создаем уютный, красивый город для настоящего и будущего многих поколений барнаульцев", – сказал Вячеслав Франк.

Он также обратил внимание, что 2024 год объявлен Годом семьи, и акцентировал внимание на крепких семьях барнаульцев, которые воспитывают детей, передают истинные семейные ценности и участвуют в общественной жизни.

"Желаю всем барнаульцам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть во всех делах сопутствует удача, а в семьях царят любовь и взаимопонимание! С праздником! С днем рождения, Барнаул!" – заключил градоначальник.

В 2024 году Барнаул отмечает 294-летие. В этот праздничный день жителей и гостей города ожидает насыщенная программа.