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Вячеслав Франк признался, что не знает, на что уходит его "достойная" зарплата

По словам мэра Барнаула, этим бюджетом управляет супруга

14 февраля 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк получает достойную зарплату, но этими деньгами он не распоряжается. Об этом градоначальник сообщил "Толку".

"Зарплата, кстати, у меня достойная. Но я не знаю, что с ней происходит, этим бюджетом распоряжается моя супруга. Я пришёл домой, поел, утром надел костюм и пошёл на работу, обедаю в столовой", – рассказал он.

При этом глава города признал, что жить без денег он, конечно же, не может: нужно питаться, одеваться, позволить себе отпуск, а ещё иногда хочется помочь детям и порадовать внуков.

А вот в дорогих удовольствиях, вроде "Порше", Франк больше не видит необходимости.

"В молодости, да, хотел. А сейчас мне зачем? Для решения рабочих вопросов есть служебная машина", – добавил он.

Барнаульский градоначальник также рассказал, что будь у него большая сумма денег, он вложил бы её в будущее детей и внуков. При этом дети должны понимать, что зарабатывать необходимо самим, считает Франк.

"Но условия бывают разные, я считаю, детям нужно и помогать. Моим бывает нелегко, в их жизни присутствует моя "тень". На какую бы работу ни заходили мои дети, начинают поговаривать, что это папа устроил, помог. В такой ситуации нелегко строить карьеру, развиваться", – добавил мэр.

Комментарии 47

  • На достойные цели
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Для "слуг народа" и нашего олигархата с нерусскими лицами и фамилиями уже наступил настоящий коммунизм, а для народа - настоящий имериализм с его войнами.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • и нашего олигархата с нерусскими лицами и фамилиями **** Опять сталинка пластинку про эвридэев завела...
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Да охота отдохнуть, детям помочь, одеться.. ., но зарплата 16 200.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • не бывает зарплаты 16200
    14 февраля, Гость   Ответить
  • не бывает зарплаты 16200 **** Не, ну почему. Можно за эти деньги шлагбаум поднимать/закрывать.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Понты дороже денег
    14 февраля, Гость   Ответить
  • не бывает зарплаты 16200_ зайдите на сайты поиска работы- там и 5000 ЗП есть и это не за два часа , а за полдня к4аждодневной работы
    14 февраля, Гость   Ответить
  • ам и 5000 ЗП есть и это не за два часа , а за полдня к4аждодневной работы **** Так вы и за Доширак можете устроиться работать. Вы себя ненавидите что-ли? Как можно устроиться работать за 5 или за 16 тысяч? Вы вообще в себе? У вас совсем образования нет? Вы неграмотный?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Вы вообще в себе? - хотелось бы знать, кем Вы трудитесь.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • зайдите на сайты поиска работы- там и 5000 ЗП есть -- а есть зп и 50 000 и 100 000. Зачем же вы хватает е минималку?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Даже оклады 2 300 рублей до сих пор есть! А "неверующий ФОМА" пусть радуется, что его это не коснулось! Как говорится,.......не надо зарикаться!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, почему вы так считаете?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а у нас ничего не бывает, ни талонов не бывает (в больницу попасть), ни бывает, что дороги плохие, снег не убирают, школы закрывают, больницы объединяют, оптимизирут, не бывает, у нас бывает что по ТВ показывают.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • С Путина пример берёт, тот тоже не знает сколько получает и где деньги, у Франка хоть жена есть - есть у кого спросить, а Путина жалко, живёт в неведении...., а то потом выйдет на пенсию....а пенсия то 14500, как у всех....
    14 февраля, Гость   Ответить
  • хотелось бы знать, кем Вы трудитесь. - Я Кошкина! А он балаболом работает.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, если про 2 300 вопрос, то не считаю, а ЗНАЮ! к чему вопросы???
    14 февраля, Гость   Ответить
  • хотелось бы знать, кем Вы трудитесь. **** Специалистом
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Как говорится,.......не надо зарикаться! **** Всё понятно. После "не надо зарИкаться", мне всё стало понятно.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Даже оклады 2 300 рублей до сих пор есть---вы реально работаете 8 часов в день 21 день в месяц за 2300??? это как же нужно себя не уважать, чтобы платить такую зп. И как нужно себя не уважать, чтобы соглашаться на такую оплату!!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • а ЗНАЮ! **** Просто можете озвучить вакансию с зарплатой в 2300 рублей в месяц. Просто поржать.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • бывает (в больницу попасть), ни бывает, что дороги плохие, снег не убирают, школы закрывают, больницы объединяют, оптимизирут, не бывает, у нас бывает что по ТВ показывают. ***** Не знаю в какой деревне вы живете, но дороги в Барнауле даже лучше, чем в соседней столице Сибири, проезжая часть чистится исправно. С талонами в районной поликлинике по месту проживания проблем не увидел. Кстати, ТВ не смотрю.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Учитель без выслуги на ставку сколько сейчас получает? Есть подозрение, что 16,2
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Достойные люди достойно получают, а недостойно недостойные
    14 февраля, Гость   Ответить
  • * Не знаю в какой деревне вы живете, но дороги в Барнауле даже лучше, чем в соседней столице Сибири, проезжая часть чистится исправно. С талонами в районной поликлинике по месту проживания проблем не увидел. Кстати, ТВ не смотрю.- Не мешайте ему жить в параллельной Вселенной
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Так вы и за Доширак можете устроиться работать.-Жизнь скрутит и за Дошик работать пойдё1шь, чтоб с голоду не сдохнуть
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Многие обеспеченные граждане, как ни парадоксально, так говорят, не знаю мол, куда зп и прочие доходы уходит. Один только вопрос - на какой интеллектуальный уровень слушателя рассчитывает говорящий такое?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Учитель без выслуги на ставку сколько сейчас получает? **** Вы тут все учителя что-ли? Ну как кого не коснёшься - так сразу учитель)
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Не мешайте ему жить в параллельной Вселенной **** Что я неправильно сказал? Что, где-то проезжая часть не чищенная? Талон в городской поликлинике полгода взять не можешь? Дороги в Барнауле где0то как после бомбежки?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Жизнь скрутит и за Дошик работать пойдё1шь, чтоб с голоду не сдохнуть ***** Жизнь скрутит - и за еду работать начнешь. Тут согласен. Сейчас то тебя жизнь что так скрутила? Руки-ноги тебе оторвало? Снаряд в голову попал?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Один только вопрос - на какой интеллектуальный уровень слушателя рассчитывает говорящий такое? ***** Может у человека доходов много и они разнообразные. Он может и не упомнить куда какие средства уходят.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • хотелось бы знать, кем Вы трудитесь. **** Специалистом-------Все понятно. Очередной паразит-бездельник.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • специалистом по нытью и вранью?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • специалистом по нытью и вранью? **** Будьте последовательны, приведите пример где я ныл? И где я наврал? Давай, жду.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Очередной паразит-бездельник. ***** Как специалист связан с паразитом-бездельником? Специалист - это человек, имеющий профильное образование и опыт работы по своей области деятельности.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Что я неправильно сказал? - Не мешайте АЙТишнику самоутверждаться за счёт нищебродов
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Ведущий специалист-эксперт? Госслужба?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Товарищи...у кого зарплата менее 20 000 рублей (дворники, медсестры, некоторые сантехники и электрики (ЖЭУ), и прочие работяги работа которых необходима городу) предлагаю не выходить на работу в течение недели (ведь один оратор здесь даже удивлялся зачем мы работаем). Тогда может и изменится чего-нибудь. А переубеждать перекупов и прочих папиных сынков (у нас в основном торгаши норм получают (не путать с продавцами в магазинах)) словами не стоит, они сами эмигрируют... Только объединение (кооперативы, ТСЖ, профсоюзы (не те продажные что есть)) и совместная деятельность (стачки, забастовки, голодовки) нам поможет. А жаловаться на судьбу и правительство это не дело...вся власть советам - вот дело!!!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • .у кого зарплата менее 20 000 рублей--- зарплата 20 000 и зарплата 2300 это большая разница. НЕ ОЖЕТ БЫТЬ з/п 2300!!!!! ЭТО НЕ ЗАКОННО
    14 февраля, Гость   Ответить
  • ся власть советам - вот дело!!!! **** Понятно. Очередной психбольной, застрявший в прошлом.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Самое интересное, что тут никто интеллектуально не вывез что-то возразить по существу. Зато ярлыков понавешали)
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А что тут возражать по существу-дороги чищены, врачей и талонов к ним масса, ЖКУ по подъёмной стоимости,цены в магазинах не космос, работы за хорошую ЗП вагон, люди не бегут из АК. Это всё правда, а кто не верит - нытик!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • В киосках Роспечать .з\плата за 15 дней 7500,00 это оплата с процентами за выручку.В некоторых д\садах родители платят за уборку снега -2000,00-2500,00
    14 февраля, Гость   Ответить
  • дороги чищены, врачей и талонов к ним масса, **** Подтверждаю. Дороги чистят, и талоны к врачам в городской барнаульской поликлинике есть. А вот касаемо: ЖКУ по подъёмной стоимости,цены в магазинах не космос, работы за хорошую ЗП вагон, люди не бегут из АК. - это ранее не обсуждалось. Стоимость ЖКХ растёт, это очевидно. "Подъемная" ли она? Для пенсионеров, видимо, нет. Для работающего должна быть "подъемной", тем более, что обычно оплачивается за всю семью, а в семье, как минимум двое зарабатывают. Цены в магазинах также растут. Космос ли эти цены? Нет. Работы за хорошую зарплату в крае немного. АК - вообще депрессивная провинция, последнее место в СФО по доходам на душу населения. Можно ли здесь жить? Да естественно можно и нужно. Можно ли здесь зарабатывать? Да. Понятно, если у вас зарплата как вы выше писали 2 300 рублей в месяц, то вам скорее не жить, а сдохнуть хочется. Но я до сих пор не понимаю - это кем же надо работать на такую з/п?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость.Стоимость ЖКХ растёт, это очевидно. "Подъемная" ли она? Для пенсионеров, видимо, нет. Сейчас у многих пенсионеров пенсия побольше будет чем у работающих. Как почитаешь, то один пенсионер перевел собственные накопления мошейникам, то другой. А суммы то не хилые.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, согласна полностью. Комуналка не подьемная, проезд дорогой.
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, если у вас зарплата как вы выше писали 2 300 рублей в месяц === Да это не про зарплату, а про оклад. При окладе в 2300 руб. можно со всеми надбавками и премиями и т.д. т.п. и 100 000 руб. получать. Реальный пример из жизни - в 2008 году работал в ОАО "...", оклад был 2500 руб. на руки, за вычетом НДФЛ получал больше 40000 руб., при чем не в конверте, а полностью белую.
    15 февраля, Гость   Ответить
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