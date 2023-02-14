Вячеслав Франк признался, что не знает, на что уходит его "достойная" зарплата

По словам мэра Барнаула, этим бюджетом управляет супруга

14 февраля 2023, 10:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк получает достойную зарплату, но этими деньгами он не распоряжается. Об этом градоначальник сообщил "Толку".

"Зарплата, кстати, у меня достойная. Но я не знаю, что с ней происходит, этим бюджетом распоряжается моя супруга. Я пришёл домой, поел, утром надел костюм и пошёл на работу, обедаю в столовой", – рассказал он.

При этом глава города признал, что жить без денег он, конечно же, не может: нужно питаться, одеваться, позволить себе отпуск, а ещё иногда хочется помочь детям и порадовать внуков.

А вот в дорогих удовольствиях, вроде "Порше", Франк больше не видит необходимости.

"В молодости, да, хотел. А сейчас мне зачем? Для решения рабочих вопросов есть служебная машина", – добавил он.

Барнаульский градоначальник также рассказал, что будь у него большая сумма денег, он вложил бы её в будущее детей и внуков. При этом дети должны понимать, что зарабатывать необходимо самим, считает Франк.

"Но условия бывают разные, я считаю, детям нужно и помогать. Моим бывает нелегко, в их жизни присутствует моя "тень". На какую бы работу ни заходили мои дети, начинают поговаривать, что это папа устроил, помог. В такой ситуации нелегко строить карьеру, развиваться", – добавил мэр.