Глава Барнаула подвел итоги развития медицины и культуры в городе
В частности, ведется подготовка к строительству нового здания поликлиники № 9
28 марта 2025, 10:17, ИА Амител
В Барнауле строятся и ремонтируются медучреждения, в которые закупается современное оборудование, также особое внимание уделяется домам культуры. Об этом глава города Вячеслав Франк сообщил в ходе отчета по итогам 2024 года.
"Ведется подготовка к строительству нового здания поликлиники № 9. Новое развитие получила поликлиника № 14. Особую роль в вопросах сохранения здоровья барнаульцев играет поддержка краевого правительства", – подчеркнул глава Барнаула.
Она также отметил, что в прошлом году в рамках национального проекта "Культура" приобретены музыкальные инструменты и оборудование для детских музыкальных школ и многое другое.
Особое внимание уделяется домам культуры в пригородной зоне. За пять лет отремонтированы ДК в поселках Южный, Борзовая Заимка, Научный Городок и Гоньба.
Также принято решение о строительстве новой школы искусств на территории Индустриального района.
"Уважаемые депутаты, наша общая задача – сделать учреждения культуры точками притяжения для детей и взрослых. Необходимо выделять больше средств, максимально использовать возможности федеральных и региональных программ", – обратился Вячеслав Франк к депутатам Барнаульского городской Думы.
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