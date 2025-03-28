Глава Барнаула подвел итоги развития медицины и культуры в городе

В частности, ведется подготовка к строительству нового здания поликлиники № 9

28 марта 2025, 10:17, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле строятся и ремонтируются медучреждения, в которые закупается современное оборудование, также особое внимание уделяется домам культуры. Об этом глава города Вячеслав Франк сообщил в ходе отчета по итогам 2024 года.

"Ведется подготовка к строительству нового здания поликлиники № 9. Новое развитие получила поликлиника № 14. Особую роль в вопросах сохранения здоровья барнаульцев играет поддержка краевого правительства", – подчеркнул глава Барнаула.

Она также отметил, что в прошлом году в рамках национального проекта "Культура" приобретены музыкальные инструменты и оборудование для детских музыкальных школ и многое другое.

Особое внимание уделяется домам культуры в пригородной зоне. За пять лет отремонтированы ДК в поселках Южный, Борзовая Заимка, Научный Городок и Гоньба.

Также принято решение о строительстве новой школы искусств на территории Индустриального района.