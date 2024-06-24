Вячеслав Франк выразил соболезнования из-за удара ВСУ по Севастополю

Барнаул вместе со всей страной скорбит по погибшим от чудовищного теракта, отметил градоначальник

24 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк выразил соболезнования семьям погибших из-за удара ВСУ по Севастополю, сообщили в мэрии.

"Барнаул вместе со всей страной скорбит по погибшим от чудовищного теракта в Севастополе. Выражаю искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – сказал барнаульский градоначальник.

Также он выразил уверенность, что виновников этого "жестокого и бесчеловечного преступления настигнет заслуженное наказание".

Ранее свои соболезнования выразил и губернатор Виктор Томенко.