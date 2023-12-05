Выдача ипотеки в Алтайском крае в октябре упала на 20%

Наибольшую активность жители региона проявляли на вторичном рынке, несмотря на более высокие ставки

05 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Количество ипотечных кредитов, полученных в банках жителями Алтайского края, упало на 20%. Об этом свидетельствует информация портала "Дом.рф". При этом спрос на вторичное жилье сократился менее значительно, несмотря на ощутимо возросшие ставки.

С начала года Центробанк пытался охладить перегретый рынок ипотеки, но бум жилищного кредитования продолжался вплоть до октября. Сентябрь стал рекордным для Алтайского края – жители взяли 3402 кредита на 11 млрд рублей. В октябре количество взятых ипотек упало на 20%, до 2825, а общая их сумма – на 17%, до 8,76 млрд рублей.

При этом наиболее значительно спрос уменьшился на новостройки, по которым можно получить льготную ипотеку по сниженным ставкам. В этом секторе количество кредитов упало на 25% за месяц, а сумма – почти на четверть: с 5,1 млрд до 3,8 млрд рублей.

На вторичном рынке снижение числа кредитов составило 12,7%, до 1934. Общая сумма составила 4,94 млрд рублей.