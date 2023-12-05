Выдача ипотеки в Алтайском крае в октябре упала на 20%
Наибольшую активность жители региона проявляли на вторичном рынке, несмотря на более высокие ставки
05 декабря 2023, 08:45, ИА Амител
Количество ипотечных кредитов, полученных в банках жителями Алтайского края, упало на 20%. Об этом свидетельствует информация портала "Дом.рф". При этом спрос на вторичное жилье сократился менее значительно, несмотря на ощутимо возросшие ставки.
С начала года Центробанк пытался охладить перегретый рынок ипотеки, но бум жилищного кредитования продолжался вплоть до октября. Сентябрь стал рекордным для Алтайского края – жители взяли 3402 кредита на 11 млрд рублей. В октябре количество взятых ипотек упало на 20%, до 2825, а общая их сумма – на 17%, до 8,76 млрд рублей.
При этом наиболее значительно спрос уменьшился на новостройки, по которым можно получить льготную ипотеку по сниженным ставкам. В этом секторе количество кредитов упало на 25% за месяц, а сумма – почти на четверть: с 5,1 млрд до 3,8 млрд рублей.
На вторичном рынке снижение числа кредитов составило 12,7%, до 1934. Общая сумма составила 4,94 млрд рублей.
10:00:20 05-12-2023
обдирвлово...а че упала? брать совсем перестали? 20%...ахренеть, совсем недавно под такой конский процент только быстроденьги всякие в ларьках выдавал алкашам и нарикам бабло чтоб в долги вогнать...А теперь ...жесть
12:17:59 05-12-2023
Гость (10:00:20 05-12-2023) обдирвлово...а че упала? брать совсем перестали? 20%...ахрен... кто-то даже читать не умеет. 20% это не ставка, а процент падения спроса
10:18:18 05-12-2023
на что рассчитывают те кто покупают новостройки? При продаже это будет уже вторичка, а она на процентов 10-20 ниже по стоимости. Купил сегодня новостройку за 5 млн, а уже завтра продал за 4.5млн
10:24:13 05-12-2023
Гость (10:18:18 05-12-2023) на что рассчитывают те кто покупают новостройки? При продаже... За последние 4 года цена квадрата (что на первичке, что на вторичке) увеличилась вдвое.
10:29:02 05-12-2023
РБК: в России поставлен новый рекорд нераспроданных квартир в новостройках "Доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 процентного пункта — до 67 процентов от общего объема жилья, находящегося в стадии строительства"
10:43:22 05-12-2023
Гость (10:29:02 05-12-2023) РБК: в России поставлен новый рекорд нераспроданных квартир ... Передёргиваете) Читайте: При этом 44 млн "квадратов из 71,1 млн "квадратов уже выставили на продажу. Остальное приходится на проекты, продажи в которых еще не стартовали. То есть половина квадратов еще даже не выставлена на продажу, то есть физически не может быть продана) Далее: по словам главы аналитического центра "Дом.РФ" Михаила Гольдберга, рост объемов нераспроданной жилплощади связан с рекордными запусками новых проектов и высоким уровнем ввода жилья. "Такие параметры соответствуют нормальной модели реализации проектов. Это означает, что к моменту окончания строительства распродается столько жилья, сколько необходимо для качественного обслуживания проектного финансирования, а следовательно, и планового выполнения всех строительных работ", – объяснил он. Итого: ваши аргументы с дырками)
12:23:02 05-12-2023
Гость (10:43:22 05-12-2023) Передёргиваете) Читайте: При этом 44 млн "квадратов из 71,1 ... Это не мои аргументы, а официальные данные. Во-вторых, вы продолжили цитату, из которой следует, что продают не более того, чтобы свести концы с концами: хватает только на проектирование и ведение строительных работ. Отсюда можно сделать вывод, что цена на новостройки настолько завышена, что распродав лишь часть, застройщики окупают свои расходы. Но покупка недвижимости недоступна большинству россиян.