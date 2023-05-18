Выделенки, пробки и трамваи. Как живёт Барнаул спустя год после закрытия путепровода

После того как путепровод перекрыли, застрять в пробках на полтора-два часа для барнаульцев стало обычным делом

18 мая 2023, 09:45, ИА Амител

Дорожный вопрос в Барнауле стоит, пожалуй, острее, чем квартирный. Особенно с 21 мая 2022 года, когда закрыли движение по путепроводу на проспекте Ленина – одному из самых оживлённых направлений в городе. После этого застрять в пробках на полтора-два часа стало вполне обычным делом. Для облегчения ситуации власти Барнаула ввели выделенные полосы для общественного транспорта и призвали горожан реже пользоваться автомобилями. Спустя год в "Переговорке" на amic.ru заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал, оправдали ли себя выделенки и оставят ли их навсегда, каким образом будут открывать движение по путепроводу и когда. Поговорили и о строительстве развязки на Змеиногорском тракте, новых трамваях, которые получит Барнаул, продлении троллейбусной линии по ул. Взлётной, стоимости проезда в общественном транспорте и многом другом.Кто в "Переговорке"



Антон Шеломенцев. Родился в 1988 году. В 2010 году окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности "Мелиорация рекультивация и охрана земель".

В органах местного самоуправления города работает с 2012 года. Замещал должности ведущего, главного специалиста, начальника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула.

В 2017 году назначен на должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула.

С 20 января 2022 года – заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту.

01:46 Останутся ли выделенки для общественного транспорта на дорогах Барнаула после завершения реконструкции путепровода. Спойлер: да, оставить планируют, но не везде. Антон Шеломенцев рассказывает, где выделенки уберут, а где хотели бы сохранить и почему.

05:39 "Проспект Калинина опустеет". О том, что будет с пробками в городе после того как откроют путепровод на Новом рынке. И какие улицы сейчас испытывают наибольшую нагрузку транспорта.

07:35 Когда уже закончат ремонт на путепроводе и откроют по нему движение.

08:06 "Сначала нужно демонтировать трамвайные кольца и восстановить движение на улице Кулагина". О том, как будет проходить открытие моста на проспекте Ленина.

09:08 В какую сумму в итоге обойдётся реконструкция путепровода на проспекте Ленина.

09:48 Сколько дорог и какие будут отремонтированы в рамках нацпроекта в 2023 году.

12:10 Какие новые дороги появятся в Барнауле в ближайшее время.

13:20 Об участии Барнаула в федеральном проекте "Чистый воздух", который предполагает в числе прочего и обновление трамваев и троллейбусов.

14:37 О производстве трамваев в Барнауле.

15:30 "Беспрецедентная сумма" и "в городе появится 10 новеньких трамваев". Сколько сейчас стоит один трамвай.

16:39 На какие маршруты пойдут новые трамваи в Барнауле.

16:49 "14 таких трамваев уже вышли на линию". О том, что в Барнауле умеют восстанавливать технику так, что она становится современной и практически новой.

17:51 О продлении троллейбусной сети по улице Взлётной.

18:59 Планируется ли в Барнауле заменить дизельные автобусы на газомоторные, чтобы воздух в городе стал чище. "Перспектива есть, но надо подтягивать инфраструктуру", – говорит эксперт.

20:23 Почему в Барнауле нет муниципальных автобусов и когда они появятся.

21:38 О долгосрочных контрактах мэрии с перевозчиками, обновлении автобусов и о том, как это отразится на стоимости проезда для горожан.

24:27 О долгосрочном тарифном регулировании в общественном транспорте.

25:08 "В следующем году будет посложнее". О строительстве развязки на Змеиногорском тракте и когда её сдадут в эксплуатацию. Антон Шеломенцев рассказывает, в чём уникальность этого проекта.

26:54 Запустят ли трамвай на Южный.

28:20 А метро в Барнауле построят?