Выделенки, пробки и трамваи. Как живёт Барнаул спустя год после закрытия путепровода
После того как путепровод перекрыли, застрять в пробках на полтора-два часа для барнаульцев стало обычным делом
18 мая 2023, 09:45, ИА Амител
Дорожный вопрос в Барнауле стоит, пожалуй, острее, чем квартирный. Особенно с 21 мая 2022 года, когда закрыли движение по путепроводу на проспекте Ленина – одному из самых оживлённых направлений в городе. После этого застрять в пробках на полтора-два часа стало вполне обычным делом. Для облегчения ситуации власти Барнаула ввели выделенные полосы для общественного транспорта и призвали горожан реже пользоваться автомобилями. Спустя год в "Переговорке" на amic.ru заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал, оправдали ли себя выделенки и оставят ли их навсегда, каким образом будут открывать движение по путепроводу и когда. Поговорили и о строительстве развязки на Змеиногорском тракте, новых трамваях, которые получит Барнаул, продлении троллейбусной линии по ул. Взлётной, стоимости проезда в общественном транспорте и многом другом.Кто в "Переговорке"
Антон Шеломенцев. Родился в 1988 году. В 2010 году окончил Алтайский государственный аграрный университет по специальности "Мелиорация рекультивация и охрана земель".
В органах местного самоуправления города работает с 2012 года. Замещал должности ведущего, главного специалиста, начальника отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула.
В 2017 году назначен на должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула.
С 20 января 2022 года – заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту.
01:46 Останутся ли выделенки для общественного транспорта на дорогах Барнаула после завершения реконструкции путепровода. Спойлер: да, оставить планируют, но не везде. Антон Шеломенцев рассказывает, где выделенки уберут, а где хотели бы сохранить и почему.
05:39 "Проспект Калинина опустеет". О том, что будет с пробками в городе после того как откроют путепровод на Новом рынке. И какие улицы сейчас испытывают наибольшую нагрузку транспорта.
07:35 Когда уже закончат ремонт на путепроводе и откроют по нему движение.
08:06 "Сначала нужно демонтировать трамвайные кольца и восстановить движение на улице Кулагина". О том, как будет проходить открытие моста на проспекте Ленина.
09:08 В какую сумму в итоге обойдётся реконструкция путепровода на проспекте Ленина.
09:48 Сколько дорог и какие будут отремонтированы в рамках нацпроекта в 2023 году.
12:10 Какие новые дороги появятся в Барнауле в ближайшее время.
13:20 Об участии Барнаула в федеральном проекте "Чистый воздух", который предполагает в числе прочего и обновление трамваев и троллейбусов.
14:37 О производстве трамваев в Барнауле.
15:30 "Беспрецедентная сумма" и "в городе появится 10 новеньких трамваев". Сколько сейчас стоит один трамвай.
16:39 На какие маршруты пойдут новые трамваи в Барнауле.
16:49 "14 таких трамваев уже вышли на линию". О том, что в Барнауле умеют восстанавливать технику так, что она становится современной и практически новой.
17:51 О продлении троллейбусной сети по улице Взлётной.
18:59 Планируется ли в Барнауле заменить дизельные автобусы на газомоторные, чтобы воздух в городе стал чище. "Перспектива есть, но надо подтягивать инфраструктуру", – говорит эксперт.
20:23 Почему в Барнауле нет муниципальных автобусов и когда они появятся.
21:38 О долгосрочных контрактах мэрии с перевозчиками, обновлении автобусов и о том, как это отразится на стоимости проезда для горожан.
24:27 О долгосрочном тарифном регулировании в общественном транспорте.
25:08 "В следующем году будет посложнее". О строительстве развязки на Змеиногорском тракте и когда её сдадут в эксплуатацию. Антон Шеломенцев рассказывает, в чём уникальность этого проекта.
26:54 Запустят ли трамвай на Южный.
28:20 А метро в Барнауле построят?
10:21:00 18-05-2023
Скажите кого наказали за то, что в предверии перекрытия моста не расширен мост через Пивоваров на Советской Армии?
11:07:42 18-05-2023
Гость (10:21:00 18-05-2023) Скажите кого наказали за то, что в предверии перекрытия мост... Никого. Если бы наказали, мост бы обязательно автоматически сам расширился.
11:14:21 18-05-2023
Ну что вы. Его наградили. За то что сузил. Раньше там можно было в 2 ряда ехать, теперь только 1.
14:39:44 23-05-2023
Гость (11:14:21 18-05-2023) Ну что вы. Его наградили. За то что сузил. Раньше там можно ... Общественный транспорт вам в помощь. Не нравится? Стойте в пробках.
11:17:28 18-05-2023
Гость (10:21:00 18-05-2023) Скажите кого наказали за то, что в предверии перекрытия мост... Премию выплатили
22:29:11 18-05-2023
А никого не смущает что человек занимает должность не по профилю своего образования, на такой должности должен быть специалист который закончил автодорожный институт, по специальности строительство и эксплуатация автомобильных дорог и плюсом по связи хоть что-то, а рекультивация земель сельскохозяйственного назначения это совсем другое.
00:48:10 19-05-2023
Если этот товарищ провел рекультивацию земель сельхозназначения хотя бы в одном районе Алтайского края, то пусть работает. Может и здесь чего-нибудь рекультивирует. А если даже до рекультивации не дошел, используя знания, полученные в вузе, то беда. Но это у нас такая норма - закончил сельхоз - руководит дорожным хозяйством; закончил ветеринарию - руководит мединститутом; закончил политех - руководит экономикой. Вот почему бы не заниматься мелиорацией или рекультивацией??? Ан нет, надо дорожным хозяйством. Неужели в Алтайском крае нет специалистов-дорожников??? Да уж, чудны дела. Вангую - китайцы раньше базу на Луне построят, чем под руководством сего товарища на п. Южный пустят трамвай.
10:29:56 19-05-2023
просто в политех конкурс выше не приставайте к человеку
14:55:26 19-05-2023
Ну что вы прицепились к образованию? Уже хоть представительное лицо появилось и на том хорошо. Не мятый - приятно посмотреть, говорит складно, информацией владеет. Таких надо отбирать, поднатаскивать. Видно что волнуется, зажат. На планерках драть, в народ на совещания с бабками сувать, чаще на камеру толкать. И вот тогда будет вам специалист. А пока еще бутофория текущая по волнам и годами строящая объекты.
09:47:23 21-05-2023
Гость (14:55:26 19-05-2023) Ну что вы прицепились к образованию? Уже хоть представительн... ага, красавчик
20:23:29 19-05-2023
Вам про знания, а вы про представительное лицо. А работать кто будет? А решать проблемы жителей кто будет? Реки после дождя, пробки утром и вечером, снег по колено и т.д. Что там говорит по этому поводу наука "Мелиорация"? Вот если бы агроном, то другое дело. Т.к. в агрономии все надо делать вовремя, иначе с голой ж..ой можно остаться.
11:34:52 20-05-2023
А в других сферах у нас разве не так ?
13:18:27 23-05-2023
В СССР стартовый комплекс для ракеты на которой запускали Гагарина построили за два года, а тут мостъ сказали тоже а вот в царсой исперии вообще -огого