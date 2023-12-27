Выдвижение Даванкова от "Новых людей" в президенты поддержали акцией в Барнауле

Сам кандидат собирается посетить не менее 30 регионов в рамках своей кампании

27 декабря 2023, 11:15, ИА Амител

Владислав Даванков / Фото: партия "Новые люди"

Барнаул стал первым городом, где прошла акция в поддержку Владислава Даванкова. Партия "Новые люди" и "Партия роста" выдвинут его кандидатуру на выборы президента России, которые пройдут в марте следующего года. Сторонники вышли на улицы с лозунгами "Да – переменам!".

"Моя мечта остается неизменной. Я хочу, чтобы наша страна была свободной, богатой и независимой. Но политики постоянно тянут людей в прошлое, выдумывая нелепые ограничения на манер запрета абортов и цензуры фильмов. Мы идем на выборы, чтобы в стране решали реальные проблемы: рост цен, доступность жилья, создание перспективных рабочих мест в регионах России. Чтобы построить страну нашей мечты, нам нужно провести честную и открытую кампанию. Дойти и достучаться до каждого свободного человека, который понимает, что без перемен развития не будет", – заявил Даванков на съезде партии "Новые люди".

Акция в поддержку Даванкова в Барнауле / Фото: партия "Новые люди"

39-летнего вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова поддержали единогласно все участники мероприятия. Были среди них и представители Алтайского края.

Местом съезда стал кластер МГУ "Ломоносов". Здесь рождаются новые технологии, способные изменить мир. Выбор локации уже сам по себе содержал своего рода политический манифест. Тем более что Владислав Даванков – выпускник МГУ. Четвероногий робот, люди в костюмах космонавтов – партия сделала все, чтобы форум отличался от привычных съездов. Об этом же заявил и сам кандидат.

Даванков в рамках своей кампании планирует посетить как минимум 30 регионов России. В основе его президентской программы – борьба с новыми запретами и ограничениями, повышение уровня жизни и реальных доходов людей.

"Мы собираем большую команду. Наш общественный штаб возглавит Сардана Авксентьева. Работу с предпринимателями возьмут на себя Алексей Нечаев и Борис Титов. Спорт будет курировать Станислав Дружинин. Волонтеры и общественники, политики, ученые и предприниматели станут нашими доверенными лицами", – заявил Владислав Даванков.

Съезд партии "Новые люди" / Фото: партия "Новые люди"

Кандидат от "Новых людей" родился в Смоленске. Окончил истфак МГУ, стал кандидатом социологических наук. Построил три международные компании в сферах IT, финансов и производства. Работал замруководителя платформы "Россия – страна возможностей". В 2021 году стал депутатом и вице-спикером Госдумы.

Присоединиться к команде Владислава Даванкова можно по ссылке davankov2024.ru.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Пока продолжается этап подачи документов и регистрации кандидатов.