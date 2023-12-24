"Новые люди" и Партия роста выдвинули кандидата на выборы президента

Партии приняли решение об объединении

24 декабря 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Партия "Новые люди" и Партия роста объявили об объединении. Об этом сообщает ТАСС.

"Как вы знаете, летом мы этот процесс начали вместе с Партией роста, и по итогам летних кампаний и осенних выборов мы решили, что будем идти вместе и продолжать нашу линию к объединению", – сказал Алексей Нечаев во время сбора.

Борис Титов, в свою очередь, отметил, что объединение партий стало важным шагом вперед.

Также партии выдвинули одного кандидата на выборы президента России. Им стал Владислав Даванков.