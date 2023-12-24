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"Новые люди" и Партия роста выдвинули кандидата на выборы президента

Партии приняли решение об объединении

24 декабря 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Партия "Новые люди" и Партия роста объявили об объединении. Об этом сообщает ТАСС.

"Как вы знаете, летом мы этот процесс начали вместе с Партией роста, и по итогам летних кампаний и осенних выборов мы решили, что будем идти вместе и продолжать нашу линию к объединению", – сказал Алексей Нечаев во время сбора.

Борис Титов, в свою очередь, отметил, что объединение партий стало важным шагом вперед.

Также партии выдвинули одного кандидата на выборы президента России. Им стал Владислав Даванков.

"Сегодня мы хотим сделать два шага. Это вместе выдвинуть кандидата в президенты России и подписать наше соглашение о том, что мы идем в более глубокое объединение", – сказал Нечаев.

Политика

Комментарии 10

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Гостья

20:35:56 24-12-2023

Кого угодно, только не нынешнюю шайку.

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Гость

21:23:16 24-12-2023

Какие то сопли карманной оппозиции

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Гость

07:40:50 25-12-2023

Шайку Навального

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Гость

10:11:14 25-12-2023

А что это за партии вообще? И фамилию кандидата первый раз слышу...

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Гость

10:28:00 25-12-2023

Гость (10:11:14 25-12-2023) А что это за партии вообще? И фамилию кандидата первый раз с... Не важно, какая партия и какая фамилия. Главное - деньги дадут на выборы. А там хоть трава не расти...

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гость

10:52:22 25-12-2023

Гость (10:11:14 25-12-2023) А что это за партии вообще? И фамилию кандидата первый раз с... У них лозунг олимпийцев-важно участие,а не победа

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Гость

11:23:43 25-12-2023

Цирк без клоунов не состоится.

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Гость

11:23:50 25-12-2023

В тяжелейшей борьбе на выборах, В. В. Путин победит почти со 100% отрывом. И зачем такой цирк?

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Гость

12:33:43 25-12-2023

а Вы такого как Ельцина хотели? Путин поднимает с колен народ. Да трудно, но не труднее чем в 90-е , и авторитет у России в мировом сообществе есть.

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Гость

14:40:33 25-12-2023

Гость (12:33:43 25-12-2023) а Вы такого как Ельцина хотели? Путин поднимает с колен наро... Гость поднимает, поднимает, а лежим, как на кладбище. Мировой авторитет? С Ираном, предпоследняя страна в дружественном списке и с той успели перелаялись, что посла нашего за шкирку вызывают к тамошнем аятолле.

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