"Новые люди" и Партия роста выдвинули кандидата на выборы президента
Партии приняли решение об объединении
24 декабря 2023, 20:31, ИА Амител
Партия "Новые люди" и Партия роста объявили об объединении. Об этом сообщает ТАСС.
"Как вы знаете, летом мы этот процесс начали вместе с Партией роста, и по итогам летних кампаний и осенних выборов мы решили, что будем идти вместе и продолжать нашу линию к объединению", – сказал Алексей Нечаев во время сбора.
Борис Титов, в свою очередь, отметил, что объединение партий стало важным шагом вперед.
Также партии выдвинули одного кандидата на выборы президента России. Им стал Владислав Даванков.
"Сегодня мы хотим сделать два шага. Это вместе выдвинуть кандидата в президенты России и подписать наше соглашение о том, что мы идем в более глубокое объединение", – сказал Нечаев.
20:35:56 24-12-2023
Кого угодно, только не нынешнюю шайку.
21:23:16 24-12-2023
Какие то сопли карманной оппозиции
07:40:50 25-12-2023
Шайку Навального
10:11:14 25-12-2023
А что это за партии вообще? И фамилию кандидата первый раз слышу...
10:28:00 25-12-2023
Гость (10:11:14 25-12-2023) А что это за партии вообще? И фамилию кандидата первый раз с... Не важно, какая партия и какая фамилия. Главное - деньги дадут на выборы. А там хоть трава не расти...
10:52:22 25-12-2023
Гость (10:11:14 25-12-2023) А что это за партии вообще? И фамилию кандидата первый раз с... У них лозунг олимпийцев-важно участие,а не победа
11:23:43 25-12-2023
Цирк без клоунов не состоится.
11:23:50 25-12-2023
В тяжелейшей борьбе на выборах, В. В. Путин победит почти со 100% отрывом. И зачем такой цирк?
12:33:43 25-12-2023
а Вы такого как Ельцина хотели? Путин поднимает с колен народ. Да трудно, но не труднее чем в 90-е , и авторитет у России в мировом сообществе есть.
14:40:33 25-12-2023
Гость (12:33:43 25-12-2023) а Вы такого как Ельцина хотели? Путин поднимает с колен наро... Гость поднимает, поднимает, а лежим, как на кладбище. Мировой авторитет? С Ираном, предпоследняя страна в дружественном списке и с той успели перелаялись, что посла нашего за шкирку вызывают к тамошнем аятолле.