Выехала на встречку. Появилось видео с места гибели мальчика и двух женщин на Алтае
Автомобиль, в котором погибли три человека, вначале врезался в три легковые машины, а потом попал под грузовик
03 февраля 2025, 12:29, ИА Амител
В Алтайском крае утром 3 февраля на 265-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Косихинском районе произошло массовое ДТП. Кадры с места жуткой аварии опубликовали в краевом МВД.
Напомним, женщина за рулем Nissan Tiida ехала со стороны Бийска в направлении Барнаула. Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Land Cruiser, Toyota Highlander, BMW и грузовой автомобиль.
В результате ДТП погибли водитель, женщина-пассажир и мальчик, находящиеся в Nissan. За медицинской помощью обратился пассажир автомобиля Land Cruiser.
12:52:11 03-02-2025
Судя по кину дорожка узковата в этом месте. Не шибко почищена
13:34:25 03-02-2025
Там и без кина дорога узкая уже лет 10-20. Давно уже 4 полосы пора делать от Новосиба до Горно-Алтайска. А то туризм развивают, налоги с туристов сдирают. С автовладельцев 3 транспортных налога дерут, дорог нет, а поток машин огромный.
15:39:47 03-02-2025
Единственное что спасет от аварий это разделительная стена на дороге, чтобы на встречку не выезжали а то обгоняют и скоростной режим не соблюдают или с управлением не справляются.
лучше уж медленно ехать и быть поздно в точке Б, чем ехать быстро и оказаться в морге раньше.
01:59:21 04-02-2025
на такой мелкой дурацкой машинке...не выше 70 нужно ехать!