Выехала на встречку. Появилось видео с места гибели мальчика и двух женщин на Алтае

Автомобиль, в котором погибли три человека, вначале врезался в три легковые машины, а потом попал под грузовик

03 февраля 2025, 12:29, ИА Амител

В Алтайском крае утром 3 февраля на 265-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Косихинском районе произошло массовое ДТП. Кадры с места жуткой аварии опубликовали в краевом МВД.

Напомним, женщина за рулем Nissan Tiida ехала со стороны Бийска в направлении Барнаула. Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Land Cruiser, Toyota Highlander, BMW и грузовой автомобиль.

В результате ДТП погибли водитель, женщина-пассажир и мальчик, находящиеся в Nissan. За медицинской помощью обратился пассажир автомобиля Land Cruiser.