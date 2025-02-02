На Чуйском тракте произошло ДТП с участием семи машин

Информации о пострадавших нет

02 февраля 2025, 19:05, ИА Амител

Массовое ДТП на Чуйском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

На Чуйском тракте произошло массовое ДТП. Об этом рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".

Как сообщает очевидец, авария случилась на 176-м километре автодороги. По его словам, столкнулись семь автомобилей.

"На 176-м километре Чуйского тракта произошло массовое ДТП. По словам очевидца, столкнулись около семи машин", – все, что сказано в публикации.

Никакой информации о пострадавших нет. Официальные ведомства пока никак не прокомментировали ДТП.

Стали известны подробности ДТП на Чуйском тракте