НОВОСТИПроисшествия

На Чуйском тракте произошло ДТП с участием семи машин

Информации о пострадавших нет

02 февраля 2025, 19:05, ИА Амител

Массовое ДТП на Чуйском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"
Массовое ДТП на Чуйском тракте / Фото: "Инцидент Барнаул"

На Чуйском тракте произошло массовое ДТП. Об этом рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".

Как сообщает очевидец, авария случилась на 176-м километре автодороги. По его словам, столкнулись семь автомобилей.

"На 176-м километре Чуйского тракта произошло массовое ДТП. По словам очевидца, столкнулись около семи машин", – все, что сказано в публикации.

Никакой информации о пострадавших нет. Официальные ведомства пока никак не прокомментировали ДТП.

Стали известны подробности ДТП на Чуйском тракте

Заснеженная трасса / Фото: unsplash.com

На Чуйском тракте столкнулись два грузовика

Один из водителей выехал на встречную полосу, совершая обгон
НОВОСТИПроисшествия
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