Мальчик и две женщины погибли в массовом ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае
Столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик
03 февраля 2025, 10:44, ИА Амител
В понедельник утром, 3 февраля, на 265-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Косихинском районе произошло столкновение пяти транспортных средств, сообщает региональное МВД.
"Женщина-водитель за рулем Nissan Tiida, двигаясь со стороны Бийска в направлении Барнаула, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилями Land Cruiser, Toyota Highlander и BMW, движущимися во встречном направлении, а также грузовым автомобилем, движущимся в попутном направлении", – рассказали в ведомстве.
В результате ДТП погибли водитель, женщина-пассажир и мальчик, находящиеся в Nissan. За медицинской помощью обратился пассажир автомобиля Land Cruiser. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
11:28:06 03-02-2025
Как, ну как можно было на этой машинке на встречку лезть?? Или рулем дернула резко, что закрутило и выкинуло?
12:14:10 03-02-2025
Гость (11:28:06 03-02-2025) Как, ну как можно было на этой машинке на встречку лезть?? И... а что не так с машиной?
12:43:44 03-02-2025
Гость (11:28:06 03-02-2025) Как, ну как можно было на этой машинке на встречку лезть?? И... телефон?
15:15:22 03-02-2025
Гость (12:43:44 03-02-2025) телефон?... а кто сказал что она туда специально вылезла, все элементарно просто,сам попадал, на скорости 50км зацепил задним колесом обочину и моментально оказался на встречке повезло что никого не было.
11:30:38 03-02-2025
Р256 - дорога смерти.
12:04:57 03-02-2025
Уж лучше поездом
12:05:22 03-02-2025
Там лучше ехать со скостью всего потока, не превышая 80-90 км/ч и сбрасывая скорость для уверенности. Желательно ехать не моргая (очень внимательно). Конечно, могут спровоцировать другие машины, тут сильно не застрахуешся, хотя увернуться иногда можно. Главное самому не накосячить. Жалко погибших и их семьи.
12:35:41 03-02-2025
Иногда езжу в Белокуриху и ещё ни разу не обходилось проехать Барнаул-Бийск и чтобы не попались три-четыре авто на ряженных номерах и с безсмертными водятлами за рулём.
14:02:47 03-02-2025
Сибиряк. (12:35:41 03-02-2025) Иногда езжу в Белокуриху и ещё ни разу не обходилось проехат... Согласен. 1-2 раза приходится ездить по дороге Барнаул - Бийск и хотя бы раз вынужден уходить на обочину из-за выехавших на встречку "гонщиков" на разных номерах и машинах, но чаще"красивых."
13:30:29 03-02-2025
Гость (12:14:10 03-02-2025) а что не так с машиной?... То, что в критичной ситуации она не успеет убежать в свою полосу, просто потому что ей мощи не хватит, надо же соизмерять возможности своей машины, предполагая, что встречная БМВ, Хай всяко быстрее движутся, и там, где, например, 2-хлитровый движок вывезет со встречки вовремя, этот не сможет.
14:41:20 03-02-2025
В телеграм-девочка погибла.
Здесь-мальчик.
Горе конечно,но информация должна быть достоверной.