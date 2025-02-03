Мальчик и две женщины погибли в массовом ДТП на Чуйском тракте в Алтайском крае

Столкнулись четыре легковых автомобиля и грузовик

03 февраля 2025, 10:44, ИА Амител

В понедельник утром, 3 февраля, на 265-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в Косихинском районе произошло столкновение пяти транспортных средств, сообщает региональное МВД.

"Женщина-водитель за рулем Nissan Tiida, двигаясь со стороны Бийска в направлении Барнаула, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилями Land Cruiser, Toyota Highlander и BMW, движущимися во встречном направлении, а также грузовым автомобилем, движущимся в попутном направлении", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП погибли водитель, женщина-пассажир и мальчик, находящиеся в Nissan. За медицинской помощью обратился пассажир автомобиля Land Cruiser. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.