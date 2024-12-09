Выгодная инвестиция. Алтайский эксперт посоветовал вкладывать деньги в покупку земли

И рассказал, каким должен быть участок

09 декабря 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KTC1Z

Новый ЖК "Ботаника" / Фото: ООО "Фирсова Слобода"

На рынке малоэтажного строительства в Барнауле кризис. Небывалый спрос на участки и частные дома был сильно разогрет низкими процентными ставками и льготной ипотекой. И с их отменой он резко упал. Но тем не менее сейчас отличное время, чтобы купить участок под ИЖС. Это позволит не только спасти ваши накопления от инфляции, но и, возможно, даже заработать. В этом уверен алтайский девелопер, руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов. Он рассказал amic.ru, почему земля не дешевеет и какой участок стоит брать, чтобы не прогадать.

После спада будет рост

По словам Михаила Кочетова, изменения на рынке произошли стремительно, но они были ожидаемы.

"Весну 2024 года я бы назвал пиком. Продавая участки в поселке Ботаника, который сейчас осваиваем, мы буквально работали на износ. Продавали только застройщикам и только от пяти участков, дошло до того, что выставляли землю на продажу через аукцион", – рассказал топ-менеджер компании.

Но это была нездоровая ситуация, о чем девелопер неоднократно говорил на различных площадках. По словам Кочетова, не было объективных предпосылок к такому бурному росту ИЖС. Все началось с пандемии, когда многие горожане захотели перебраться на землю. Интерес несколько лет подогревали низкие ставки и доступная ипотека. Да и цены на квартиры росли более быстрыми темпами, можно было продать жилье в городе и купить почти без доплат готовый дом с землей. Пузырь надувался, а летом 2024-го лопнул.

Некоторые застройщики продолжают работы, некоторые притормозили в ожидании роста спроса. И он будет, уверен собеседник.

"Думаю, к весне следующего года ситуация выровняется, будут какие-то новые правила игры, новые предложения по ставкам и ипотеке. За спадом последует рост, так всегда было. Уйдут те застройщики и частники, кто предлагал слишком дешевый и некачественный продукт, останутся крепкие и надежные, которые и будут формировать здоровый конкурентный рынок", – подчеркнул Михаил Кочетов.

Земля – хорошая инвестиция

Во всей этой ситуации земля остается выгодной покупкой. Особенно если сейчас на нее есть деньги.

"Если выбирать между депозитом в банке и покупкой земли, я бы однозначно выбрал второе. Не потому что я застройщик, а потому что я помню историю. Земля под ИЖС никогда не дешевела, как минимум на уровень инфляции она всегда дорожает, но чаще – намного больше. И она всегда ваша, ее не заморозить, не "дефолтировать", она не может стать частью финансовой пирамиды и она всегда обеспечена", – подчеркнул Кочетов.

В той же Ботанике участки начинали продавать от 160 тысяч рублей за сотку. Сейчас они стоят уже за 300 тыс. В соседней Палитре (площадку тоже осваивала "Фирсова Слобода") за последние три года цены выросли с 140 до 450-500 тысяч за сотку, а за некоторые просят (не застройщик, а собственник) уже 600 тысяч. Чем благоустроеннее участки, тем выше цена. Но и это еще не потолок, в некоторый районах пригорода цена доходит до 1 млн рублей за сотку. Ниже на картинке данные по ценам от компании "Фирсова Слобода".

Но инвестицией может стать не любая земля. Участок в активно застраиваемом поселке, где уже есть вся или почти вся инфраструктура, и ты можешь его потом перепродать или построить дом себе или на продажу, продукт всегда ликвидный. А вот земля в чистом поле, где нет электричества, газа, воды, и не понятно будет ли когда-то – сомнительная бизнес-история.

Земельные участки / Фото: ООО "Фирсова Слобода"

В Ботанике есть все

Отличный вариант – участок в новом застраиваемом поселке Ботаника, расположенном в Первомайском районе, в 15 км от Барнаула.

Еще недавно землю там продавали только застройщикам, но теперь купить ее могут и физлица.

Повторимся, цена сотки – 300 тысяч рублей. Средняя площадь – 8 соток, это вполне достаточно даже для одноэтажного дома (при сегодняшнем тренде на рационализацию двухэтажные дома сейчас почти никто не строит). Но в Ботанике еще есть и совсем небольшие участки – по 6 соток и по нынешним меркам большие – 12 соток.

"Это отличная цена для участка высокой степени готовности в поселке, где заложен высокий уровень комфорта", – пояснил Михаил Кочетов.

Участки все полностью готовы к застройке: свет, газ, вода – все подведено. На период стройки дороги пока в отсыпке щебнем. Но в ближайший год-полтора, когда перестанет ходить строительная техника, девелопер обязуется уложить асфальт.

"Мы свои проекты не бросаем. Даже несмотря на то, что в Палитре все участки уже проданы, мы выполняем все свои обязательства", – заверил Михаил Кочетов.

Кроме того, в планах компании "Фирсова Слобода" построить в Ботанике коммерческий детсад, школу, фитнес-центр и другие объекты, на услуги которых у жителей будет запрос.

Что важно, земля здесь размежевана и будет в собственности. Всего в Ботанике 1200 участков, на сегодня в процессе освоения почти 700, это первая и вторая очереди.

В Ботанике, как и в Палитре, будет работать сервисная компания, которая будет заниматься уборкой и очисткой от снега дорог, уходом за детским площадками и другими общественными объектами, мелким бытовым ремонтом, охраной, вывозом мусора.

ООО "Фирсова Слобода"

Барнаул, ул. Гоголя 47, офис 208

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