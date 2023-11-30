Вырастешь – узнаешь. Сексолог о половом воспитании, фригидных женщинах и удовольствии
Поговорили о том, что является нормой в сексе и с какими проблемами обращаются к сексологу
30 ноября 2023, 09:45, ИА Амител
С какого возраста нужно начинать половое воспитание, развивается ли зависимость от порнофильмов и можно ли оправдать измены несовпадением сексуального темперамента, в Международный день секса рассказала гостья "Переговорки" на amic.ru врач-сексолог Ольга Пачковская. Обсудили также фригидных женщин, сайты знакомств и то, как влияет на женское здоровье долгое отсутствие секса. "Не влияет", – утверждает врач. А вот секс без желания, просто для того чтобы "угодить мужчине", приводит к проблемам.
Кто в "Переговорке"
Сексолог Ольга Пачковская.
В 2009 г. окончила Алтайский государственный медицинский университет. В 2012 г. – ординатуру по специальности "акушерство и гинекология". В 2021-м – аспирантуру на кафедре акушерства и гинекологии АГМУ.
Врач акушер-гинеколог, гинеколог-сексолог, врач УЗД, специалист по эстетической гинекологии и восстановлению тазового дна.
01:17 Секс – это грязно? Как в современном обществе в России относятся к обсуждению вопросов, касающихся интимной сферы.
02:06 О том, с какими проблемами чаще всего обращаются к сексологу.
03:25 "А где мое удовольствие?" О том, должна ли женщина ублажать мужчину, даже если сама не хочет интима.
04:13 Разная половая конституция – повод для измены или есть другой вариант решить проблему?
06:00 Есть ли фригидные женщины?
06:39 Можно ли повысить свою сексуальность и как это сделать?
07:47 О том, что такое норма в сексе.
08:34 "Вырастешь – все узнаешь". Когда и как нужно начинать половое воспитание ребенка?
12:20 О раннем знакомстве с порносайтами и о том, к чему приводит порнозависимость.
14:41 О сайтах знакомств и сексуальной распущенности.
16:40 Совет от сексолога для сексуального здоровья.
17:25 Как влияет на здоровье отсутствие секса.
10:24:22 30-11-2023
... вы или крест снимите, или трусы наденьте...
11:10:37 30-11-2023
Гость (10:24:22 30-11-2023) ... вы или крест снимите, или трусы наденьте...... крестик это всего лишь бижутерия. Атавизм из темных веков. Мы светская страна, а мракобесов у нас меньшинство.
12:36:11 30-11-2023
Гость (11:10:37 30-11-2023) крестик это всего лишь бижутерия. Атавизм из темных веков. М... Ваше высказывание как раз и показывает в вас мракобеса. Вместо мозгов - атавизм.
10:40:11 30-11-2023
Секас только для зачатия! Под одеялом! И чтобы никаких излишеств! А то бохнакажет!
11:42:04 30-11-2023
Напишите лучше текстом, а то слушать на работе нельзя, читать только можно
13:30:16 30-11-2023
В России секса нет.
20:38:56 30-11-2023
Сексологов до хрена, а детей не хрена
20:09:48 01-12-2023
Гость (20:38:56 30-11-2023) Сексологов до хрена, а детей не хрена... В лихую годину даже скотина не плодится.
12:34:32 01-12-2023
Хороший сексолог. Но насчет договориться при разной степени желаний-это перебор по моему. Если мало надо искать на стороне.
16:11:18 02-12-2023
Два вида специалистов среди бап нонча: психологи да сексологи. Ещё немного авитологов и сммологов, но они пока не очень светятся
23:12:50 04-12-2023
Толстухи всегда рассуждают о сексе