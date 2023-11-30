Вырастешь – узнаешь. Сексолог о половом воспитании, фригидных женщинах и удовольствии

Поговорили о том, что является нормой в сексе и с какими проблемами обращаются к сексологу

30 ноября 2023, 09:45, ИА Амител

С какого возраста нужно начинать половое воспитание, развивается ли зависимость от порнофильмов и можно ли оправдать измены несовпадением сексуального темперамента, в Международный день секса рассказала гостья "Переговорки" на amic.ru врач-сексолог Ольга Пачковская. Обсудили также фригидных женщин, сайты знакомств и то, как влияет на женское здоровье долгое отсутствие секса. "Не влияет", – утверждает врач. А вот секс без желания, просто для того чтобы "угодить мужчине", приводит к проблемам.

Кто в "Переговорке"



Сексолог Ольга Пачковская.

В 2009 г. окончила Алтайский государственный медицинский университет. В 2012 г. – ординатуру по специальности "акушерство и гинекология". В 2021-м – аспирантуру на кафедре акушерства и гинекологии АГМУ.

Врач акушер-гинеколог, гинеколог-сексолог, врач УЗД, специалист по эстетической гинекологии и восстановлению тазового дна.

01:17 Секс – это грязно? Как в современном обществе в России относятся к обсуждению вопросов, касающихся интимной сферы.

02:06 О том, с какими проблемами чаще всего обращаются к сексологу.

03:25 "А где мое удовольствие?" О том, должна ли женщина ублажать мужчину, даже если сама не хочет интима.

04:13 Разная половая конституция – повод для измены или есть другой вариант решить проблему?

06:00 Есть ли фригидные женщины?

06:39 Можно ли повысить свою сексуальность и как это сделать?

07:47 О том, что такое норма в сексе.

08:34 "Вырастешь – все узнаешь". Когда и как нужно начинать половое воспитание ребенка?

12:20 О раннем знакомстве с порносайтами и о том, к чему приводит порнозависимость.

14:41 О сайтах знакомств и сексуальной распущенности.

16:40 Совет от сексолога для сексуального здоровья.

17:25 Как влияет на здоровье отсутствие секса.