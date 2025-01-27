Меньше всего жители региона хотели работать менеджерами по компенсациям и льготам

27 января 2025, 14:28, ИА Амител

Мужчина упаковывает игрушку в виде кота / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Аналитики рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru проанализировали более 307 тысяч резюме соискателей в Алтайском крае и выяснили, какой работе жители отдавали предпочтение в 2024 году.

"Самой желанной среди жителей Алтайского края в 2024 году была работа менеджером по продажам и работе с клиентами (16,3 тыс. открытых и обновленных резюме)", – говорится в исследовании.

На втором месте по популярности работа водителем (11,2 тыс. резюме), на третьем – администратором (9,9 тыс. резюме), на четвертом – упаковщиком и комплектовщиком (9,8 тыс.), замыкают пятерку продавцы (9 тыс.).

В России пятерка наиболее востребованных вакансий выглядит так: менеджер по продажам и по работе с клиентами, администратор, водитель, упаковщик и комплектовщик, бухгалтер.

Топ-20 наиболее востребованных вакансий в Алтайском крае в 2024 году / hh.ru

Далее в десятке предпочтений местных жителей трудоустройство в качестве разнорабочего (7,8 тыс. резюме), оператора call-центра или специалиста контактного центра (6,2 тыс.), официанта, бармена, бариста (6,1 тыс.), бухгалтера (5,7 тыс.), а также курьера (5 тыс.).

В двадцатке желанных профессий, по которым жители края искали работу в 2024 году, – менеджер по работе с партнерами (4,2 тыс. резюме), оператор ПК, оператор базы данных (3,8 тыс.), кассир-операционист (3,7 тыс.), охранник (3,6 тыс.), секретарь, помощник руководителя, ассистент (3,4 тыс.), программист, разработчик (3,3 тыс.), уборщик (3,2 тыс.), кладовщик (3 тыс.), дизайнер и художник (2,9 тыс.).

Реже всего соискатели Алтайского края интересовались работой андеррайтера и менеджера по компенсациям и льготам: за весь год было открыто менее ста таких резюме.Ранее эксперты hh.ru выяснили, какие специалисты стали самыми востребованными в Алтайском крае в 2024 году.