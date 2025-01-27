Вырасту, стану упаковщиком. Самые желанные должности в Алтайском крае в 2024 году
Меньше всего жители региона хотели работать менеджерами по компенсациям и льготам
27 января 2025, 14:28, ИА Амител
Аналитики рекрутингового онлайн-ресурса hh.ru проанализировали более 307 тысяч резюме соискателей в Алтайском крае и выяснили, какой работе жители отдавали предпочтение в 2024 году.
"Самой желанной среди жителей Алтайского края в 2024 году была работа менеджером по продажам и работе с клиентами (16,3 тыс. открытых и обновленных резюме)", – говорится в исследовании.
На втором месте по популярности работа водителем (11,2 тыс. резюме), на третьем – администратором (9,9 тыс. резюме), на четвертом – упаковщиком и комплектовщиком (9,8 тыс.), замыкают пятерку продавцы (9 тыс.).
В России пятерка наиболее востребованных вакансий выглядит так: менеджер по продажам и по работе с клиентами, администратор, водитель, упаковщик и комплектовщик, бухгалтер.
Далее в десятке предпочтений местных жителей трудоустройство в качестве разнорабочего (7,8 тыс. резюме), оператора call-центра или специалиста контактного центра (6,2 тыс.), официанта, бармена, бариста (6,1 тыс.), бухгалтера (5,7 тыс.), а также курьера (5 тыс.).
В двадцатке желанных профессий, по которым жители края искали работу в 2024 году, – менеджер по работе с партнерами (4,2 тыс. резюме), оператор ПК, оператор базы данных (3,8 тыс.), кассир-операционист (3,7 тыс.), охранник (3,6 тыс.), секретарь, помощник руководителя, ассистент (3,4 тыс.), программист, разработчик (3,3 тыс.), уборщик (3,2 тыс.), кладовщик (3 тыс.), дизайнер и художник (2,9 тыс.).
Реже всего соискатели Алтайского края интересовались работой андеррайтера и менеджера по компенсациям и льготам: за весь год было открыто менее ста таких резюме.Ранее эксперты hh.ru выяснили, какие специалисты стали самыми востребованными в Алтайском крае в 2024 году.
14:30:49 27-01-2025
а где учёные, летчики и космонавты?
14:47:58 27-01-2025
Musik (14:30:49 27-01-2025) а где учёные, летчики и космонавты?... Дык это не работа, а призвание!
14:49:19 27-01-2025
Musik (14:30:49 27-01-2025) а где учёные, летчики и космонавты?... В СССР остались
17:36:34 27-01-2025
Он (14:49:19 27-01-2025) В СССР остались... Да!...
Встречаются ещё обломки более высокой цивилизации!...
15:04:21 27-01-2025
Ну в большинстве своем это даже не профессии, а так - малоквалифицированный труд, на уровне временной необременительной подработки со свободным режимом. Серьезные профессиональные вакансии народ предпочитает искать за пределами региона - где-нибудь в Новосибирске, Питере, Москве. Ибо здесь, несмотря на треп про среднюю ЗП аж 55 тысяч, ловить нечего, реальный максимум - 35 тысяч в месяц за, как правило, двенадцатичасовые смены, во время которых работник и "швец, и жнец, и на дуде игрец". Печально все это...
20:10:00 27-01-2025
Гость (15:04:21 27-01-2025) Ну в большинстве своем это даже не профессии, а так - малокв... Не гони, фасовщица спокойно 45 получает, за 8 часов. Зам Гл Бух 70. в не крупной конторе.
10:09:53 28-01-2025
гость (20:10:00 27-01-2025) Не гони, фасовщица спокойно 45 получает, за 8 часов. Зам Гл ... и как эта фасовщица на 45 выживает? за еду работает?
07:12:01 28-01-2025
Гость (15:04:21 27-01-2025) Ну в большинстве своем это даже не профессии, а так - малокв... это у кого так? У нас в компании (строительство) от 50 до 150. Наверное совсем у Вас низкоквалифицированный труд. Курьеры больше зарабатывают.
20:16:59 27-01-2025
Лёха! Космонавтом!
08:05:40 28-01-2025
А есть и 25тысячь зарплата есть
09:32:01 28-01-2025
Владимир (08:05:40 28-01-2025) А есть и 25тысячь зарплата есть ... а какой она должна быть у человека, который пишет слово "тысяч" с мягким знаком?
10:35:29 28-01-2025
Элен без ребят (09:32:01 28-01-2025) а какой она должна быть у человека, который пишет слово "тыс...
такой же какая у человека целыми днями торчащего на амителе
13:46:35 28-01-2025
Элен без ребят (09:32:01 28-01-2025) а какой она должна быть у человека, который пишет слово "тыс... А за 25 тысяч так и нужно писать. Можно даже так - тысЕчЬ. Большего профессионализма работа за такие деньги не заслуживает.