В Алтайском крае начался пожароопасный сезон

В тушении лесов задействуют более 1,5 тысячи человек

12 апреля 2024, 15:30, ИА Амител

Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1154995

В Алтайском крае объявили о начале пожароопасного сезона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Постановление правительства Алтайского края от 03.04.2024 № 87 вступило в силу. С 5 апреля пожароопасный сезон объявлен в шести районах края: в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском, Угловском.

В 2024 году в тушении лесных пожаров будет задействовано 1534 человека, 292 пожарных автомобиля, 77 малых лесопатрульных комплексов, 198 тракторов, более 200 единиц техники различной модификации, 5 беспилотных летательных аппаратов, 2,4 тысячи ранцевых лесных огнетушителей и другой противопожарный инвентарь.

Также планируют закупить 12 беспилотников.