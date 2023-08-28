Мэрия Барнаула заказала проект благоустройства парка "Юбилейный" и парка имени Ленина

Власти города готовы потратить на проектно-сметную документацию парка им. Ленина и третьего этапа обновления "Юбилейного" 4,1 млн рублей

28 августа 2023, 12:40, ИА Амител

Парк "Юбилейный"/ Фото: amic.ru

Барнаульская мэрия готова направить 4,1 млн рублей на разработку и корректировку проектно-сметной документации первого этапа благоустройства парка им. Ленина и третьего этапа парка "Юбилейный". Все работы подрядчик должен выполнять до 18 января 2024 года. Информация об этом есть на портале "Госзакупок".

Лот появился на портале 24 августа, желающие смогут подавать заявки до 12 сентября. 15 сентября будут подведены итоги закупки. Подрядчик приступит к работам с момента подписания контракта, который будет действовать до 16 февраля 2024 года.

До 7 ноября 2023 года компания-победитель должна будет разработать проектно-сметную документацию, а с 8 ноября по 18 января – проверить достоверность определения сметной стоимости и предоставить все документы на электронном и бумажном носителях.

По "Юбилейному" компания-победитель скорректирует проектно-сметную документацию благоустройства парка в части устройства ливневой канализации.

По парку имени Ленина подрядчик проведёт инженерно-геодезические изыскания общественных территорий с дендрологическим планом и пересчетной ведомостью зеленых насаждений, разработает архитектурно-планировочные решения по облику парка и визуализирует проектные решения.

При разработке проектно-сметной документации на благоустройство парка имени Ленина подрядчик должен учесть сложившуюся планировочную и транспортную систему улиц, "народные тропы" и проходы, рассмотреть возможность выноса инженерных коммуникаций, выработать единый стиль оформления пешеходных зон, акцентировать внимание на развитии общественных пространств, а также создать интуитивно и визуально понятную систему навигации.

Кроме того, компании предстоит предусмотреть мощение тротуаров высококачественной плиткой, обеспечить беспрепятственное пешеходное движение вдоль улицы с улицы, проработать систему уличного и дополнительного архитектурно-декоративного освещения пешеходных зон, площадей и видовых зон. Также в проекте будет система уличного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и инфраструктура для маломобильных людей.

На территории парка им. Ленина появятся газоны, кустарники, деревья, цветы, скамьи, урны, контейнеры для мусора, пешеходные, декоративные и автомобильные ограждения, оборудованные места отдыха и освещение.

Напомним, что благоустройство парка "Юбилейный" началось в 2022 году. В 2023 году идёт уже второй этап благоустройства. На первом этапе в парке сформировали центральную аллею, сделали пешеходные связи, установили лавочки, урны и фонари, а также смонтировали видеонаблюдения.

В этом году там делают велосипедные, беговые и пешеходные дорожки, высаживают деревья и кусты. Также вход в парк украсили светящиеся буквы.

Всего запланировано четыре этапа работ. На третьем этапе в парке оборудуют детские площадки, места для выгула собак, спортобъекты для тенниса, волейбола, воркаута, мини-футбола и так далее.

Что касается парка им. Ленина, то там работы начнутся в 2024 году, в 2023 году он победил в голосовании на благоустройство.