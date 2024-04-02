Выставки и конференции. Как на Алтае отметят 150-летие Николая Рериха

Различные мероприятия пройдут с 12 по 17 апреля

02 апреля 2024, 15:15, ИА Амител

Фото: картина автора Николая Рериха

150-летие известного художника, общественного деятеля, путешественника Николая Рериха в Алтайском крае отметят с 12 по 17 апреля. Об этом журналистам сообщила министр культуры региона Елена Безрукова. Рассказываем, какие мероприятия пройдут.

Юбилейные мероприятия к 150-летию Николая Рериха стартуют 12 апреля. Однако мероприятия будут проходить в течение всего года, но основные состоятся в апреле, июле и октябре.

13 апреля в музее ГМИЛИКА в 16.00 откроется выставка "Зов Азии". В ней можно будет посмотреть личные вещи, архивные документы, артефакты, связанные с семьей Рериха. Также общественности покажут рукописи литературных произведений Георгия Гребенщикова, фотографии, письма, открытки, дневниковые записи, редкие архивные материалы, книги и вырезки из газет.

По словам Елены Безруковой, в экспозиции будет представлено около 400 экспонатов из коллекции ученого и востоковеда Владимира Росова — автора книги о Григории Гребенщикове. Кстати, Росов будет присутствовать на открытии выставки.

"Именно эта выставка для дальнейшего формирования музейного фонда, научно-исследовательской деятельности является наиболее важной. Потому что эти раритеты будут переданы в дар Государственному музею истории литературы, искусства и культуры Алтая", – сообщила Елена Безрукова.

Кроме того, 14 апреля на площадке "Музея Город" заработает выставка "Ковчег будущего". Эта экспозиция приедет из фонда московского музея Востока. При этом некоторые экспонаты этой выставки впервые покинут стены музея. Всего в Барнаул придёт 94 полотна. Работать данная экспозиция будет в течении порядка двух месяцев.

15 апреля на площадке ГМИЛИКА стоится научная конференция "Сибирь – страна великого будущего. Алтай – Рерих – Гребенщиков", в которой примут участие ведущие специалисты столичных и региональных вузов и музеев. А 16-17 апреля участники конференции проедут по местам, связанным с именем Рериха, побывают в Бийске, Горно-Алтайске и ОЭЗ "Бирюзовая Катунь".

В октябре также планируется установить памятный камень в честь Николая Рериха в Барнауле.