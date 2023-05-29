Вывески на иностранных языках запретили в российском городе

Изменение утвердили депутаты местной гордумы

29 мая 2023, 19:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Краснодаре запретили использовать вывески на иностранных языках, кроме зарегистрированных товарных знаков, сообщил мэр Евгений Наумов в телеграм-канале.

По его словам, изменения в правилах благоустройства утвердила гордума.

"Для города это действительно знаковое событие, объём изменений серьёзный. Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков", – написал градоначальник.

В апреле зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила о необходимости ввести штрафы за вывески на иностранных языках без перевода.