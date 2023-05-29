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Вывески на иностранных языках запретили в российском городе

Изменение утвердили депутаты местной гордумы

29 мая 2023, 19:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Краснодаре запретили использовать вывески на иностранных языках, кроме зарегистрированных товарных знаков, сообщил мэр Евгений Наумов в телеграм-канале.

По его словам, изменения в правилах благоустройства утвердила гордума. 

"Для города это действительно знаковое событие, объём изменений серьёзный. Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков", – написал градоначальник.

В апреле зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила о необходимости ввести штрафы за вывески на иностранных языках без перевода.

Комментарии 28

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Гость

20:48:11 29-05-2023

МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!Давно пора по всей России.

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Гость

07:51:11 30-05-2023

Гость (20:48:11 29-05-2023) МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!Давно пора по всей России.... Да, и еще изъять всю продукцию произведенную за границей.

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Гость

11:55:40 30-05-2023

Гость (07:51:11 30-05-2023) Да, и еще изъять всю продукцию произведенную за границей. ... И какая связь? На русском языке упаковка и инструкция, и можно продавать.

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Гость

21:41:28 29-05-2023

Хорошо бы и у нас такой закон приняли.

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Гость

21:42:52 29-05-2023

Можно ещё запретить надписи на одежде, автомобилях (все сплошь по-иностранному называются), на телефонах и так далее. Поле деятельности огромное. Как говорится, научи дурака богу молиться...

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Гость

10:20:58 30-05-2023

Гость (21:42:52 29-05-2023) Можно ещё запретить надписи на одежде, автомобилях (все спло... Ну так ты и не умеешь. Ни работать, ни молиться...

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ха-ха

21:54:54 29-05-2023

Давно пора по всей России.- И это говорят те, у которых буквы "не наши" на машинах!

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Гость

10:22:15 30-05-2023

ха-ха (21:54:54 29-05-2023) Давно пора по всей России.- И это говорят те, у которых букв... Что ты докопался до ненаших букв? Глупость генералов не стоит проецировать на все население России...

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Олег

22:09:34 29-05-2023

На иврите, немецком, буряцком можно - языки народов России. Вот какого, писать законы с возможностью трактовок.

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Олег

22:11:31 29-05-2023

Русский язык — государственный; 37 государственных языков в республиках Российской Федерации; более 15 языков с официальным статусом

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Борода

22:57:11 29-05-2023

Может еще запретить именоваться на английском патриотических певцам ?

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Гость

06:54:07 30-05-2023

Согласен. Наши деды на ВОВ немецким алфавитном не писали

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Гость

11:47:34 30-05-2023

Гость (06:54:07 30-05-2023) Согласен. Наши деды на ВОВ немецким алфавитном не писали ... Кемфе мит мир алейн, верен ди штардц, верун веруц нихт гешисен. Маэстро.

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Гость

11:54:13 30-05-2023

Гость (06:54:07 30-05-2023) Согласен. Наши деды на ВОВ немецким алфавитном не писали ... есть немецкий алфавит? у него написание различное с латинским, французским, английским? кроме "э", мягких "о" и "у", "эс"

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Гость

11:55:43 30-05-2023

Гость (06:54:07 30-05-2023) Согласен. Наши деды на ВОВ немецким алфавитном не писали ... а еще они ипотеку по 50 лет не платили и не проводили приватизацию

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Гость

08:36:27 30-05-2023

Очень правильное начинание.А то у нас в городе на улицах от латиницы шары на лоб лезут.Несмотря что столица мира.

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Гость

08:39:57 30-05-2023

Гость (08:36:27 30-05-2023) Очень правильное начинание.А то у нас в городе на улицах от ... Провинциальная дыра ваш город, а не столица мира. Поселок городского типа.

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Гость

08:47:36 30-05-2023

Гость (08:39:57 30-05-2023) Провинциальная дыра ваш город, а не столица мира. Поселок го... Чем вас не устраивают посёлки городского типа?Там не увидишь бомжей в палатках на тротуарах как в лучших сити нью-йорка и сан франциска?

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Гость

09:01:36 30-05-2023

Гость (08:36:27 30-05-2023) Очень правильное начинание.А то у нас в городе на улицах от ... Выглянул сейчас в окно. В доме напротив на первом этаже 10 организаций. Латиницей написан только сайт одной из них. Все названия на великом и могучем.

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Гость

09:20:34 30-05-2023

Гость (09:01:36 30-05-2023) Выглянул сейчас в окно. В доме напротив на первом этаже 10 о... Пройдитесь по главной улице-по Ленинскому.Там что налево, что направо почти всё на латинице.Кроме Apotheka,шьёрт побьери.

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Гость

08:51:34 30-05-2023

Наступит время и Россия начнёт доить "золотой миллиард".Дань ей будут приносить с поклонами.Поэтому главный дипломат ес жопез баррель так встревожен:что будет когда украинцы кончатся?

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Гость

09:19:17 30-05-2023

Ну вот теперь-то в этом городе заживут, ведь все проблемы решены.

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Гость

09:26:20 30-05-2023

Названия аптек бывают странные,Chikanuk,например.Но это не в нашем городе.

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Гость

10:25:48 30-05-2023

Не пойму, что за русофобы минусуют? Не нравится гос. язык, не нравится кириллица- в мире много стран, где они не используются...

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Гость

12:54:17 30-05-2023

Гость (10:25:48 30-05-2023) Не пойму, что за русофобы минусуют? Не нравится гос. язык, н... Что ж тебе русофобы мерещатся на каждом углу?

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Гость

10:25:59 30-05-2023

Поклонение западу начинается с малого....

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Гость

11:19:44 30-05-2023

А название бытовой техники дома на инглише патриотичному хомячью глаз не режет?

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Гость

12:36:39 30-05-2023

Гость (11:19:44 30-05-2023) А название бытовой техники дома на инглише патриотичному хом... Так ты, хомячок, и ответь на свой вопрос.

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