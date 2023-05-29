Вывески на иностранных языках запретили в российском городе
Изменение утвердили депутаты местной гордумы
29 мая 2023, 19:36, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Краснодаре запретили использовать вывески на иностранных языках, кроме зарегистрированных товарных знаков, сообщил мэр Евгений Наумов в телеграм-канале.
По его словам, изменения в правилах благоустройства утвердила гордума.
"Для города это действительно знаковое событие, объём изменений серьёзный. Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков", – написал градоначальник.
В апреле зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила о необходимости ввести штрафы за вывески на иностранных языках без перевода.
20:48:11 29-05-2023
МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!Давно пора по всей России.
07:51:11 30-05-2023
Гость (20:48:11 29-05-2023) МОЛОДЦЫ!!!!!!!!!Давно пора по всей России.... Да, и еще изъять всю продукцию произведенную за границей.
11:55:40 30-05-2023
Гость (07:51:11 30-05-2023) Да, и еще изъять всю продукцию произведенную за границей. ... И какая связь? На русском языке упаковка и инструкция, и можно продавать.
21:41:28 29-05-2023
Хорошо бы и у нас такой закон приняли.
21:42:52 29-05-2023
Можно ещё запретить надписи на одежде, автомобилях (все сплошь по-иностранному называются), на телефонах и так далее. Поле деятельности огромное. Как говорится, научи дурака богу молиться...
10:20:58 30-05-2023
Гость (21:42:52 29-05-2023) Можно ещё запретить надписи на одежде, автомобилях (все спло... Ну так ты и не умеешь. Ни работать, ни молиться...
21:54:54 29-05-2023
Давно пора по всей России.- И это говорят те, у которых буквы "не наши" на машинах!
10:22:15 30-05-2023
ха-ха (21:54:54 29-05-2023) Давно пора по всей России.- И это говорят те, у которых букв... Что ты докопался до ненаших букв? Глупость генералов не стоит проецировать на все население России...
22:09:34 29-05-2023
На иврите, немецком, буряцком можно - языки народов России. Вот какого, писать законы с возможностью трактовок.
22:11:31 29-05-2023
Русский язык — государственный; 37 государственных языков в республиках Российской Федерации; более 15 языков с официальным статусом
22:57:11 29-05-2023
Может еще запретить именоваться на английском патриотических певцам ?
06:54:07 30-05-2023
Согласен. Наши деды на ВОВ немецким алфавитном не писали
11:47:34 30-05-2023
Гость (06:54:07 30-05-2023) Согласен. Наши деды на ВОВ немецким алфавитном не писали ... Кемфе мит мир алейн, верен ди штардц, верун веруц нихт гешисен. Маэстро.
11:54:13 30-05-2023
Гость (06:54:07 30-05-2023) Согласен. Наши деды на ВОВ немецким алфавитном не писали ... есть немецкий алфавит? у него написание различное с латинским, французским, английским? кроме "э", мягких "о" и "у", "эс"
11:55:43 30-05-2023
Гость (06:54:07 30-05-2023) Согласен. Наши деды на ВОВ немецким алфавитном не писали ... а еще они ипотеку по 50 лет не платили и не проводили приватизацию
08:36:27 30-05-2023
Очень правильное начинание.А то у нас в городе на улицах от латиницы шары на лоб лезут.Несмотря что столица мира.
08:39:57 30-05-2023
Гость (08:36:27 30-05-2023) Очень правильное начинание.А то у нас в городе на улицах от ... Провинциальная дыра ваш город, а не столица мира. Поселок городского типа.
08:47:36 30-05-2023
Гость (08:39:57 30-05-2023) Провинциальная дыра ваш город, а не столица мира. Поселок го... Чем вас не устраивают посёлки городского типа?Там не увидишь бомжей в палатках на тротуарах как в лучших сити нью-йорка и сан франциска?
09:01:36 30-05-2023
Гость (08:36:27 30-05-2023) Очень правильное начинание.А то у нас в городе на улицах от ... Выглянул сейчас в окно. В доме напротив на первом этаже 10 организаций. Латиницей написан только сайт одной из них. Все названия на великом и могучем.
09:20:34 30-05-2023
Гость (09:01:36 30-05-2023) Выглянул сейчас в окно. В доме напротив на первом этаже 10 о... Пройдитесь по главной улице-по Ленинскому.Там что налево, что направо почти всё на латинице.Кроме Apotheka,шьёрт побьери.
08:51:34 30-05-2023
Наступит время и Россия начнёт доить "золотой миллиард".Дань ей будут приносить с поклонами.Поэтому главный дипломат ес жопез баррель так встревожен:что будет когда украинцы кончатся?
09:19:17 30-05-2023
Ну вот теперь-то в этом городе заживут, ведь все проблемы решены.
09:26:20 30-05-2023
Названия аптек бывают странные,Chikanuk,например.Но это не в нашем городе.
10:25:48 30-05-2023
Не пойму, что за русофобы минусуют? Не нравится гос. язык, не нравится кириллица- в мире много стран, где они не используются...
12:54:17 30-05-2023
Гость (10:25:48 30-05-2023) Не пойму, что за русофобы минусуют? Не нравится гос. язык, н... Что ж тебе русофобы мерещатся на каждом углу?
10:25:59 30-05-2023
Поклонение западу начинается с малого....
11:19:44 30-05-2023
А название бытовой техники дома на инглише патриотичному хомячью глаз не режет?
12:36:39 30-05-2023
Гость (11:19:44 30-05-2023) А название бытовой техники дома на инглише патриотичному хом... Так ты, хомячок, и ответь на свой вопрос.