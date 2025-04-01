Выжившие после аварии с 19-летним водителем в Новосибирске остаются в тяжелом состоянии

Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим

01 апреля 2025, 16:31, ИА Амител

Пациенты в реанимации / Фото: amic.ru

Выжившие после ДТП с 19-летним барнаульцем в центре Новосибирска остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщает НГС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Новосибирской области.

Иные детали о состоянии пострадавших не уточняются.

Напомним, около полуночи 26 марта молодой человек за рулем BMW проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai. Два пассажира Hyundai погибли на месте, третий скончался ночью 30 марта – ему был 21 год. Еще двое пострадавших оказались в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Следователи установили, что смертельную аварию устроил 19-летний барнаулец, учредитель алтайского ООО "ПК "Геркулес" Никита Заставнюк. Его арестовали до 27 мая.