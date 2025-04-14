Взбодриться стало дороже. Почему в Барнауле выросла цена на кофе

Повлияло на ситуацию не только подорожание кофейных зерен из-за неурожая

14 апреля 2025, 12:15, ИА Амител

Кофейные зерна / Фото: Mark Daynes / unsplash.com

Барнаульцы бьют тревогу в социальных сетях из-за роста цен на кофе. Как пишет "Атмосфера", увеличилась стоимость и кофе в зернах, и молотого, и растворимого. В среднем за пять лет цена напитка выросла уже в три раза.

По информации журналистов, средний чек за чашку кофе объемом 400 мл в барнаульских кофейных заведениях составляет от 250 до 350 рублей. ЦБ объяснял, что причиной резкого роста цен на напиток стал неурожай в странах-производителях, однако есть и другие факторы. По словам совладельца Renoir Coffee Романа Канбарова, у кофеен сильно растут и остальные расходы.

"Подорожали продукты, растет аренда, ЖКХ и затраты на рабочую силу. Найти кадры становится все сложнее, а их подготовка требует много ресурсов. Нужно удерживать сотрудников и повышать зарплату, чтобы люди могли поддерживать свой уровень жизни. Все это приводит к тому, что цены на чашку кофе растут. Даже стоимость бумажных стаканчиков увеличилась. За последние пять лет цена на кофе выросла в три раза. Рост мог быть еще значительнее, но помогают усилия по сдерживанию цен", – заявил Канбаров.

Он отметил, что сейчас на кофейной бирже самый дешевый кофе низкого качества стоит около 8 долларов за килограмм. Кроме того, растут и цены на остальные ингредиенты, в том числе на молоко.

Эксперты говорят, что россиянам стоит ждать еще большего повышения цен. По их прогнозам, премиальные сорта в 2025 году подорожают до 50%, а в массовом сегменте рост цен составит 30–40% – в первую очередь это касается арабики.

"Атмосфера" также выяснила, что среди фирменных напитков у барнаульцев наибольшей популярностью пользуются латте с соленой карамелью и малиновый раф. Также остаются фаворитами классические варианты: американо, эспрессо, латте и капучино. Кроме того, в Барнауле почти перестала действовать программа лояльности "Приди со своим стаканом и получи скидку" – если в 2019 году в ней участвовало 12 заведений, то сейчас – лишь кофейня FreeMan's.