Взбодриться стало дороже. Почему в Барнауле выросла цена на кофе
Повлияло на ситуацию не только подорожание кофейных зерен из-за неурожая
14 апреля 2025, 12:15, ИА Амител
Барнаульцы бьют тревогу в социальных сетях из-за роста цен на кофе. Как пишет "Атмосфера", увеличилась стоимость и кофе в зернах, и молотого, и растворимого. В среднем за пять лет цена напитка выросла уже в три раза.
По информации журналистов, средний чек за чашку кофе объемом 400 мл в барнаульских кофейных заведениях составляет от 250 до 350 рублей. ЦБ объяснял, что причиной резкого роста цен на напиток стал неурожай в странах-производителях, однако есть и другие факторы. По словам совладельца Renoir Coffee Романа Канбарова, у кофеен сильно растут и остальные расходы.
"Подорожали продукты, растет аренда, ЖКХ и затраты на рабочую силу. Найти кадры становится все сложнее, а их подготовка требует много ресурсов. Нужно удерживать сотрудников и повышать зарплату, чтобы люди могли поддерживать свой уровень жизни. Все это приводит к тому, что цены на чашку кофе растут. Даже стоимость бумажных стаканчиков увеличилась. За последние пять лет цена на кофе выросла в три раза. Рост мог быть еще значительнее, но помогают усилия по сдерживанию цен", – заявил Канбаров.
Он отметил, что сейчас на кофейной бирже самый дешевый кофе низкого качества стоит около 8 долларов за килограмм. Кроме того, растут и цены на остальные ингредиенты, в том числе на молоко.
Эксперты говорят, что россиянам стоит ждать еще большего повышения цен. По их прогнозам, премиальные сорта в 2025 году подорожают до 50%, а в массовом сегменте рост цен составит 30–40% – в первую очередь это касается арабики.
"Атмосфера" также выяснила, что среди фирменных напитков у барнаульцев наибольшей популярностью пользуются латте с соленой карамелью и малиновый раф. Также остаются фаворитами классические варианты: американо, эспрессо, латте и капучино. Кроме того, в Барнауле почти перестала действовать программа лояльности "Приди со своим стаканом и получи скидку" – если в 2019 году в ней участвовало 12 заведений, то сейчас – лишь кофейня FreeMan's.
12:21:42 14-04-2025
два года назад покупал лаваццу за 249 р, причем когда за нормальным кофе к поставщику на новый рынок лень было ехать.
сейчас лавацца в магните по 600 р.
якобс и чибо по 300 р - это пыль, а не кофе.
12:45:25 14-04-2025
Гость (12:21:42 14-04-2025) два года назад покупал лаваццу за 249 р, причем когда за нор... щас средняя ЗП к сотке.
богатеет норот.
12:59:04 14-04-2025
Musik (12:45:25 14-04-2025) щас средняя ЗП к сотке.богатеет норот.... Так вот кто цифры для Росстата придумывает.
13:04:26 14-04-2025
Гость (12:59:04 14-04-2025) Так вот кто цифры для Росстата придумывает. ... вторичные признаки подтверджают: мяса дорожает потому что его не хватает, раскупают и оно само повышается в цене. аналогична ситуация с маслом, кофеем, автомобилями.
даже НБ какой уже квартал говорит о перегретости. надо охлаждать.
11:44:00 15-04-2025
Musik (13:04:26 14-04-2025) вторичные признаки подтверджают: мяса дорожает потому что ег... кофе дорожает в кофейнях наверно Путин виноват?
09:33:08 15-04-2025
Musik (12:45:25 14-04-2025) щас средняя ЗП к сотке.богатеет норот.... чЁ правда?))) Сейчас от балды сразу на сайт АПЗ " Ротор" глянул- на руки-30-50 т.р. В 1 "Горке"- врачам ( до НДФЛ) 30-75 т.р., средний персонал- 25-45 т.р. ( до НДФЛ). И что подобные вам персонажи употребляют для такого позитива- "средняя- под 100т.р.?))) Телевизионный передоз?
11:48:34 15-04-2025
Musik (12:45:25 14-04-2025) щас средняя ЗП к сотке.богатеет норот.... ловатцу ?, ну , ну
14:05:23 14-04-2025
Гость (12:21:42 14-04-2025) два года назад покупал лаваццу за 249 р, причем когда за нор... Мало того, лавацца ща совсем не лавацца лет хотя бы 7-8 назад((
14:19:45 14-04-2025
Гость (14:05:23 14-04-2025) Мало того, лавацца ща совсем не лавацца лет хотя бы 7-8 наза... --------да, и это вторая печаль после цены...
14:55:50 14-04-2025
Гость (14:05:23 14-04-2025) Мало того, лавацца ща совсем не лавацца лет хотя бы 7-8 наза... а я ее не беру. 600р за 250 гр - жалко, ей богу.
12:22:10 14-04-2025
Имейте кофемашину дома и не шастайте по кофейням
12:34:20 14-04-2025
Гость (12:22:10 14-04-2025) Имейте кофемашину дома и не шастайте по кофейням... Гениальный совет, а когда зарплаты будет не хватать , нужно будет больше зарабатывать верно?
12:51:26 14-04-2025
Гость (12:34:20 14-04-2025) Гениальный совет, а когда зарплаты будет не хватать , нужно ... есть варианты. может продать одну из 8 яхт?
13:18:15 14-04-2025
Musik (12:51:26 14-04-2025) есть варианты. может продать одну из 8 яхт?... Кому?
12:54:34 14-04-2025
кстати, не надо зацикливаться на кофею.
много других веществ. некоторые правда запрещены...
но и разрешенных - громадно.
хоть немного читайте фармакологию - это сохранит деньги здоровье и поднимет что нужно.
12:56:09 14-04-2025
"средний чек за чашку кофе объемом 400 мл в барнаульских кофейных" - суровые барнаульские кофейни с такими кофейными чашечками... А пивбары, видимо, с 40мл. чашками. :)
13:13:41 14-04-2025
а всем проблема сварить кофе самому? не, кому сложно, то без кофеен никак, естественно))
только знайте, что там наценка на кофе примерно 1000% и живите теперь с этим.
13:43:16 14-04-2025
Элен без ребят (13:13:41 14-04-2025) а всем проблема сварить кофе самому? не, кому сложно, то без... Ой ну не 1000% поменьше. Но и не разрешенные 25% тут не поспоришь.
13:55:12 14-04-2025
Элен без ребят (13:13:41 14-04-2025) а всем проблема сварить кофе самому? не, кому сложно, то без... И в бары не ходить, и картоху самому садить, и....
13:41:03 14-04-2025
На озоне кофе чуть дешевле....
15:32:27 14-04-2025
надо пить исконный русский напито. а чужого нам не надо
16:31:30 14-04-2025
Гость (15:32:27 14-04-2025) надо пить исконный русский напито. а чужого нам не надо... Это цикорий штоли?))
06:51:06 15-04-2025
Всем, кто советует варить кофе самостоятельно- так и варим, вот только 8 грамм палёной Ловаццы Лель Оро теперь стоят втрое дороже, чем легальные граммы 5 лет назад. А если в МРа затовариваетесь, то и все 5 раз по сравнению с нормальными торговыми точками