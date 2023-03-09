Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в Чите

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС

09 марта 2023, 13:48, ИА Амител





Взрыв газа в Чите

Фото: t.me/bazabazon



В Чите произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, частично обрушились два этажа, сообщает Telegram-канал МЧС России.

"Взрыв бытового газа без последующего горения произошёл на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в 08:50 (по мск). По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир", – рассказали в ведомстве.

На месте работают сотрудники МЧС, спасено восемь человек. Как уточняют в СМИ, из-под завалов вытащили двух девочек.

Ранее в Новосибирске в пятиэтажном доме взорвался бытовой газ, в результате погибли 15 человек.