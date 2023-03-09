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Взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в Чите

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС

09 марта 2023, 13:48, ИА Амител

Фото: t.me/bazabazon
 

В Чите произошёл взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, частично обрушились два этажа, сообщает Telegram-канал МЧС России.

"Взрыв бытового газа без последующего горения произошёл на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в 08:50 (по мск). По предварительным данным, произошло обрушение балконов ближайших квартир", – рассказали в ведомстве.

На месте работают сотрудники МЧС, спасено восемь человек. Как уточняют в СМИ, из-под завалов вытащили двух девочек.

Ранее в Новосибирске в пятиэтажном доме взорвался бытовой газ, в результате погибли 15 человек.

Комментарии 4

  • Как то часто такие новости стали...
    09 марта, Гость   Ответить
  • Никогда такого не было и вот опять
    09 марта, Гость   Ответить
  • Газ - это зло в многоквартирном доме.
    09 марта, Гость   Ответить
  • нафик это газ в многоквартирных домах нужен? я у себя перекрыла, но вокруг живут другие люди... хорошо, что сейчас они относительно молоды и в адеквате. а пройдет лет 10-15 и будет страшно. хоть квартиру меняй, ейбг.
    09 марта, Гость   Ответить
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