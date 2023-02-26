Число жертв при взрыве газа в Новосибирске достигло 15 человек

Накануне в больнице скончалась женщина, которую госпитализировали с травмой грудного отдела позвоночника и спинного мозга

26 февраля 2023, 10:18, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Число жертв взрыва газа в новосибирской пятиэтажке на улице Линейной выросло до 15 человек. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, ещё одна пострадавшая скончалась в больнице.

Женщину госпитализировали с травмой грудного отдела позвоночника и спинного мозга в НИИТО, откуда после операции её перевели в реабилитационный центр "Ортос". 24 февраля пациентку направили в реанимацию Бердской городской больницы с предварительным диагнозом "тромбоэмболия лёгочной артерии". Интенсивная терапия не помогла, женщина скончалась.

У погибшей остались двое детей. В момент взрыва старший был в школе, а младший успел выбежать на улицу.

Напомним, ЧП произошло в около восьми утра 9 февраля. В пятиэтажном доме после взрыва газа начался пожар, обрушились два подъезда. Ранее сообщили, что жители взорвавшегося дома в Новосибирске дважды жаловались на запах газа за сутки.