Взрывной рост. Бийск переживает строительный бум и рост цен на квартиры

В числе новых проектов, стартовавших в наукограде, – "суперэтажные" дома, которых раньше не строили

05 июня 2025, 09:15, ИА Амител

Строительство жилья / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Строительная "волна" накрыла города Алтайского края. В Бийске, например, где еще несколько лет назад одновременно возводили пару домов, сейчас строят семь. Еще два проекта в мае 2025 года получили положительное заключение экспертизы, а значит, находятся в шаге от реализации. Почему в наукограде развернулась массовая застройка и где запланированы новые объекты – в материале amic.ru.

"Новые" горожане

Бийск стал третьим городом Алтайского края по количеству новостроек: больше домов возводят только в Барнауле (83 ЖК) и Новоалтайске (10 ЖК). Два 12-этажных дома в наукограде "растут" рядом с железнодорожным вокзалом, 16-этажный ЖК – на ул. Советской, 211/3 (микрорайон Зеленый клин), девятиэтажный – на ул. Степана Разина, два семиэтажных дома строят в пер. Владимира Мартьянова.

Два проекта выйдут на рынок в ближайшие месяцы: ЖК на ул. Приобской и девятиэтажка на ул. Степана Разина. Эти объекты успешно прошли экспертизу, и теперь инвесторы могут получать разрешения на строительство и начинать работы на площадках.

Строительный бум в наукограде эксперты связывают в первую очередь с наплывом рабочих. Приток ценных кадров наблюдают уже несколько лет.

"Сегодня спрос в Бийске гораздо выше, чем даже в Барнауле. Во многом это из-за объектов, заводов, которые ориентированы на оборонно-промышленный комплекс. Здесь требуются дополнительные кадры. Уже в прошлом году мы говорили, что потребность жилья для работников оборонных предприятий огромная", – рассказал amic.ru председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Пока на рынке Бийска работают местные застройщики: СУ-1, РДМ, "Континент". Однако барнаульские фирмы также проявляют интерес к этому городу. В начале 2024 года компания "Зав-Строй" выиграла аукцион от "Дом.рф" и арендовала земельный участок на ул. Волочаевской, 34 (бывшие земли обороны), где запланировано комплексное развитие.

По условиям аукциона, инвестор должен возвести 56–62 тыс. квадратных метров многоквартирного жилья. Это примерно 10–12 домов. Александр Мишустин отметил, что пока проект забуксовал из-за сложностей с подключением земли к инженерным сетям. Но так как он долгосрочный (на освоение отводят девять лет), у компании есть время, чтобы решить все вопросы.

"Горное" строительство

Стоимость квадратного метра в бийских новостройках приближается к барнаульским: она "шагнула" далеко за 100 тыс. рублей. В некоторых проектах цена составляет более 130 тыс. рублей. Александр Мишустин объясняет: во-первых, квартиры дорожают из-за высокого спроса (закон рынка), во-вторых – из-за особенностей строительства в предгорье.

Бийск располагается в сейсмоопасной зоне, и чем выше здание, тем больше к нему строительные требования. Вместе с ними растут и расходы на возведение.

"Чем выше здание, тем больше к нему дополнительных требований. Например, возникает необходимость усиления каркасов, требования по пожарной безопасности, лифтовому хозяйству. Естественно, это дает дополнительное удорожание. Однако никаких сложностей для возведения многоэтажных зданий в сейсмоопасной зоне нет: такие дома строят в Иркутской области, на Северном Кавказе, Республике Алтай", – говорит Александр Мишустин.Эксперты уверены, что в ближайшие годы спрос на новостройки в Бийске сохранится, а значит, этот рынок может заинтересовать новых игроков (в том числе из других регионов), которые зайдут в наукоград с новыми проектами.