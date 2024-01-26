Барнаульский девелопер застроит жильем и соцобъектами огромный квартал в Бийске

Участок выставили на торги в ноябре 2023 года

26 января 2024, 09:31, ИА Амител

Участок в Бийске / Фото: "Дом.рф"

Компания "Зав-Строй" выиграла аукцион от "Дом.рф" по аренде земельного участка в Бийске, где запланировано комплексное развитие. Фирма стала единственным участником торгов, других желающих не нашлось. Участок площадью 8 га достался застройщику за 3,3 млн рублей – это начальная цена лота. По условиям аукциона, инвестор должен возвести 56-62 тыс. квадратных метров многоквартирного жилья. Это примерно 10-12 домов.

Руководитель "Зав-Строй" Алексей Зимин сообщил amic.ru, что пока у компании нет четких планов по освоению площадки. Однако он подтвердил, что по условиям договора КРТ (комплексное развитие территории) участок предназначен для среднеэтажной застройки.

Ранее территория принадлежала предприятию обороны, от которого осталось несколько полуразрушенных корпусов, подлежащих сносу.

Кроме жилья арендатор должен возвести объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обустроить детские и спортивные площадки, сделать благоустройство и озеленение.

Дворы многоэтажек необходимо изолировать от автомобилей. Застройку рекомендуют вести по стандартам комплексного развития территории (КРТ), разработанного "Дом.рф".

В этом документе указано, что квартал должен состоять из домов переменной этажности. На первых этажах многоэтажек, выходящих на красные линии, необходимо предусмотреть нежилые помещения. На фасадах зданий (либо техническом балконе или кровле) нужно отвести места для размещения кондиционеров.

Сами фасады должны гармонировать друг с другом (посредством пропорций, архитектурных решений, материалов), но быть разнообразными (для визуального разделения зданий/ корпусов).

Срок аренды земельного участка составляет девять лет. В течение этого времени инвестор должен закончить освоение квартала. Разрешение на строительство первой очереди девелоперу необходимо получить в течение полутора лет после подписания договора КРТ с "Дом.рф".

Компания "Зав-Строй" зарегистрирована в Барнауле, работает в сфере строительства (как указано на сайте фирмы) с 2019 года. За это время она возвела более 100 административных, промышленных, торговых объектов в регионах Сибири. Также компания построила ЖК "Барнаульский лес" (Змеиногорский тракт, 35а/1, 35а/2).

Барнаульский опыт

Проект КРТ в Бийске – второй, который удалось реализовать агрегатору в Алтайском крае. В июле 2023 года московская компания "Промжилстрой" арендовала участок 57,5 га в барнаульском селе Власиха. Он предназначен для малоэтажных домов. Потенциал квартала – несколько сотен коттеджей. До сдачи последнего жилого объекта застройщику нужно построить всю транспортную, коммунальную, социальную инфраструктуры.

Также инвестору необходимо выполнить благоустройство и озеленение улично-дорожной сети, объектов социальной инфраструктуры и нежилой застройки, придомовых территорий, зон с детскими игровыми и спортивными площадками, внутриквартальными проездами и местами парковки автомобилей.

За свой счет застройщик должен будет установить камеры видеонаблюдения и предоставить к ним доступ "Дом.рф", обеспечить охрану построенных объектов до передачи их в собственность.