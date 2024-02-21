Сергей Шойгу ответил на вопросы об операциях в Авдеевке и Крынках, о ядерном оружии в космосе, военной промышленности и наборе контрактников

21 февраля 2024, 16:15, ИА Амител

Министр обороны Сергей Шойгу / Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу дал интервью информационному агентству ТАСС, его издание опубликовало 20 февраля. Шойгу рассказал о прошлогоднем украинском контрнаступлении, о взятии Авдеевки, зачистке Крынок, наборе контрактников и многом другом. Amic.ru собрал главное из беседы главы Минобороны с журналистами.

Об украинском контрнаступлении

Сергей Шойгу в самом начале интервью ответил на вопрос о контрнаступлении Украины. Он сказал, что в начале прошлого года (октябрь-ноябрь 2023-го) генштаб узнал о планируемом контрнаступлении ВСУ.

"Под словом "серьезное" мы понимаем, когда это не 100, не 200 человек, когда это была группировка почти 160 тысяч человек, если говорить точнее, то 110 батальонов, то есть 30 батальонов почти в резерве, 800 танков, почти 150 авиационных средств – самолетов и вертолетов, более 2,5 тысячи единиц бронетехники", – рассказал Шойгу.

Президент Владимир Путин решил создать на всем протяжении линии боевого соприкосновения "глубокоэшелонированную линию обороны" более 2 тысяч километров и поручил это Минобороны, сказал министр. В итоге было выстроено три линии обороны на всем протяжении линии фронта. При этом против России тогда работало 260 спутников недружественных стран (в том числе 67 натовских), которые передавали информацию о передвижении российских войск.

Основной удар украинская армия нанесла на ореховском направлении, напомнил Шойгу. Ее целью было "прорубить" коридор на Мариуполь. Также противник намеревался "выйти на Азов, вернуть себе Азовское море, перерезать коридор на Крым". Но в итоге украинская армия не смогла дойти даже до первой линии обороны, отметил Шойгу. И потеряли они 166 тысяч человек убитыми и ранеными, более 800 танков, почти 2,4 тысячи боевых бронированных машин.

"Фактически, из того, что у них есть сегодня, больше половины Leopard уничтожены, они потеряли 123 самолета и вертолета. Таким образом, вот это военное наступление, не могу сказать, что оно было отражено с какой-то там легкостью. Это была большая, тяжелая, боевая работа. Так что я должен сказать огромные слова и благодарности всем нашим командирам, бойцам", – сказал Шойгу.

Сергей Шойгу в интервью ТАСС / Фото: с Rutube-канала ТАСС

Взятие Авдеевки

По словам Шойгу, операция по взятию Авдеевки войдет в учебники истории и будет изучаться в высших учебных заведениях Минобороны и ВС РФ. Шойгу рассказал, что подготовка к этой операции велась с осени 2023 года.

"Когда мы вели эту подготовку, мы понимали, что этот район укреплялся девять лет. Девять лет создавались ходы, бетонные сооружения, все под землей, и, в общем, дотянуться сложно. Тогда была поставлена задача сосредоточить там максимальное количество оружия, которым мы можем работать по площадям с большой точностью. И мы к какому-то моменту достигли уровня, когда у нас 460 таких ударов в сутки. Примерно 200 тонн каждые сутки ложилось фактически с точностью 8-10 метров. По такой 500-килограммовой бомбе 8-10 метров – представляете себе?" – сказал министр.

Кроме того, российские отряды заходили в тыл украинцев, проходя по 3,5 километра. А генштаб делал все, чтобы операция "прошла с минимальными потерями и максимальной эффективностью", подчеркнул Шойгу.

Отход украинской армии из Авдеевки не был организованным, отметил Шойгу. Это показали съемки с беспилотников.

"Они не забирали тела погибших, бросали раненых, оставили большое количество вооружений, военной техники. С учетом тех действий войск, нашей авиации, когда они все бросили, мы видели, как по дорогам, по полям шли-шли. Ну вы, наверное, и сами видели все эти кадры. Я ничего не буду комментировать. Конечно, хотелось сохранить мину. Конечно, понимание было, что в это время в Мюнхене идет большая конференция, на которой надо красиво выступить, на которой надо сказать, что "мы держимся". Конечно, Авдеевка была большим сюрпризом для них", – сообщил Шойгу.

Сейчас продолжаются наступательные действия с западного направления, завод "Коксохим" российская армия уже взяла, в целом армия заняла в Авдеевке площадь 72 кв. км.

Интервью Сергея Шойгу ТАСС / Фото: c Rutube-канала ТАСС

Зачистка Крынок

Шойгу на интервью прокомментировал и зачистку села Крынки на левом берегу Днепра, где украинцы планировали подготовить плацдарм для наступления на западное побережье Крыма.

Шойгу подчеркнул, что Минобороны пока не снимает режима повышенной готовности на этом участке, но там "закончена вся работа по зачистке".

"С учетом того, что там много разных людей было по подвалам, и последнее время они в буквальном смысле, я не говорю аллегориями, рыдали и просили об эвакуации, мы, естественно, им предлагали, предлагаем и продолжаем предлагать сдаться. Но уже, наверно, сутки мы таких просьб не слышим. В прошлые сутки проявилось двое, им было предложено сдаться, они, к сожалению, отказались", – сказал Шойгу.

Сейчас в Крынках стоят российские наблюдательные посты, которые присматривают за берегом Днепра.

Всего в Крынках ВСУ потеряли 3,4 тысячи человек, сказал Шойгу. А за всю операцию на херсонском направлении, в том числе во время контрнаступления, их потери составили 13,2 тысячи человек.

Снабжение войск

Сергей Шойгу ответил на вопросы, связанные и со снабжением войск. Он рассказал, что за последние два года были выделены деньги на "мобилизацию промышленности", и это позволило серьезно увеличить производство боеприпасов. Появились предприятия, которые занимаются производством боеприпасов и ремонтом техники. Так, один завод всего за четыре месяца работы сравнялся по месячному производству боеприпасов со странами НАТО, сказал Шойгу.

"Не могу не сказать о том, что мы сделали многое для того, чтобы у нас скорость ремонта техники убывающей была крайне высока и достигла необходимых параметров, чтобы у нас суточные темпы убывания были меньше, чем то, что прибывает по технике. Для этого было развернуто и сейчас развернуто 270 полевых заводов, на которых идет ремонт всего. Идет замена стволов артиллерии, а это большая серьезная работа, потому что "настрел" увеличивается, и необходимо менять стволы, чтобы точность была выше", – сказал Шойгу.

Также министр рассказал, что российская армия в шесть раз увеличила число произведенных танков, в 17 раз – количество беспилотников и в 17,5 раза – число артиллерийских и реактивных боеприпасов.

В стране появился и "народный оборонно-промышленный комплекс", подчеркнул Шойгу.

"Появилась такая вещь, которую мы у себя называем "народный оборонно-промышленный комплекс". Народный, потому что, представьте, человек пек хлеб, перестал, на свои деньги взял оборудование и начал выпускать FPV-дроны. Денег не берет, просит комплектующие. Таких – сотни. Предприятий сотни, не людей. Они делают комплектующие, оборудование. Ребята скупили в одной из стран в одночасье 1,2 тысячи станков. Убрали автобусы из гаража и в нем сделали цех. Надо поездить посмотреть. Действительно вся страна поднялась и работает на победу", – рассказал он.

Помимо промышленного комплекса, к концу 2023 года студенты разных вузов России сдали почти 17 тонн крови для солдат, сообщил Шойгу.

Встреча Шойгу с Владимиром Путиным 20 февраля / Фото: kremlin.ru

О пополнении армии контрактниками и отпусках мобилизованных

Сергей Шойгу рассказал, что в 2023 году Минобороны набрало по контракту почти 540 тысяч человек. Из них сформировали шесть дивизий. В 2024 году уже удалось набрать 50 тысяч военных по контракту, и "они продолжают идти", сказал Шойгу.

Кроме того, он отметил, что 270 тысяч мобилизованных использовали первую часть отпуска (14 суток). Вторую часть отпуска потратили еще 230 тысяч человек. 62 человека из отпуска не вернулись, часть из них – по причине болезни.

Раненые также возвращаются на фронт. И почти 1,8 тысячи раненых вернулись на спецоперацию после четвертого ранения.

Ядерное оружие в космосе

Шойгу прокомментировал и обвинения США в адрес России, которые касаются размещения ядерного оружия в космосе. Министр обороны подчеркнул, что таких проектов нет. И подобные новости – попытка запугать своих сенаторов и конгрессменов, чтобы они как можно быстрее проголосовали за поддержку Украины, считает Шойгу.

Напомним, 20 февраля Сергей Шойгу встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава Минобороны рассказал Путину о взятии Авдеевки и зачистке Крынок. Также министр обороны отметил, что за 17 и 18 февраля ВСУ потеряли под Авдеевкой 2,4 тысячи солдат. Взятие Авдеевки Путин назвал "безусловным успехом", который нужно развивать. Но развитие должно быть "хорошо подготовленным, обеспеченным – и личным составом, и вооружением, и техникой, и боеприпасами", подчеркнул глава государства.

Также Путин на встрече отметил, что Россия выступает против размещения ядерного оружия в космосе.