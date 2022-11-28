Обмороженные селфи. Жители Алтая фотографируются в -30 с кристаллами льда на лице

Аномально низкая температура установилась в Западной Сибири с конца прошлой недели, синоптики не обещают скорого потепления. По словам руководителя Росгидромета Романа Вильфанда, экстремальные морозы ниже нормы на 14-18 градусов задержатся в Томской, Омской, Новосибирской областях и на Алтае ещё несколько дней. Тем не менее жители региона не отказываются от любимых увлечений на свежем воздухе и даже делают многокилометровые пробежки и катаются в морозы на велосипедах.

Фото: Роман Красников / vk.com/romankrasnikov

«Календарная зима ещё не наступила, но Горный Алтай уже сковали крепкие морозы. Как бы сильно я ни любил лето, не могу не оценить прелесть скрипящего под ногами снега и блеск морозного инея в свете фонаря», — пишет турист из Барнаула Роман Красников.

А бийские бегуны Алексей Кузьмин и Николай Карабидович в морозную субботу, 26 ноября, пробежали 100 км по Чуйскому тракту в четь 100-летия этой красивейшей дороги России.

Фото: Вадим Глушков / vk.com/id566083232

«Стартовали атлеты в 06:56 от мемориала „Нулевой километр Чуйского тракта“ в Бийске. Финишировали в Республике Алтай, близ села Дубровка. Таким образом, задача преодолеть 100 км Чуйского тракта к его столетию на своих двоих была выполнена! Время забега составило 13 часов 20 минут. Чистое время бега — 11 часов 50 минут. Оставшиеся полтора часа были потрачены на технические паузы (приём пищи; отогрев; проверка и смена экипировки при необходимости). Да, остановок было больше, чем планировали. Но и расчёт был на -15 градусов Цельсия, а по факту мороз опускался к отметке 30 градусов ниже нуля!» — рассказывает об этой героической пробежке бийский депутат Вадим Глушков.

Фото Игоря Яимова / vk.com/id470129864

Врач Игорь Яимов из Горно-Алтайска поехал в морозы на дачу, где в -28 сфотографировался в заиндевевших очках и без шарфа, а также рассказал своим внукам в ВК: «...Сашенька, Адамик, Натаник и Амелинька, привет это деда. Мы приехали на дачу. У нас на Алтае очень холодно, слышите, как снег скрипит. Мороз минус 28 градусов, у вас такого мороза не бывает...»

Фото: Евгений Звягинцев / vk.com/ezvyagintsev1969

Барнаульский велолюбитель Евгений Звягинцев проехал по морозу 26 с лишним километров, сделал морозное селфи и написал: «Вот и закончилось короткое сибирское лето».

Фото: Наталья Юрлова / vk.com/y_natali11

Любительница зимнего экстрима из краевой столицы Наталья Юрлова написала даже целый рассказ о своих приключениях за городом, где покаталась в мороз на коньках:

«А какой был классный план-капкан! В первую же зимнюю прогулку сразу взять и лыжи, и коньки. Потому что кто зиме рад, тот, невзирая на ледяной ветер и температуру под -30, садится на электричку до остановки 20 км, надевает лыжи и чешет на Правдинское водохранилище проверить ледовую обстановку.

Озеро основательно замёрзло, местами попадаются открытые участки льда или просто более-менее пригодные для катания на коньках зоны. И обалденное яркое солнце!

Вторая часть моего «марлезонского балета» на льду должна была состояться на другом водоёме — гребном канале в Присягино. В расчёте на обратную электричку я вернулась к железной дороге. Там висело расписание, точно такое же, как и в интернете. И я буквально считала минуты, мечтая оказаться в тепле и перекусить.

Фото: Наталья Юрлова / vk.com/y_natali11

Да только — упс! Моя электричка проехала по другой ветке мимо... И я осталась на морозе в абсолютно глухом месте, где нет никакого другого транспорта, а следующий поезд пройдёт только через три часа. Как потом уверяли меня милые и вежливые девушки из «Алтай-Пригорода», это так и должно быть. Спорить не стала, проверю как-нибудь.

Распрощавшись с планами на пируэты на гребном канале, чтобы не замёрзнуть, пришлось снова встать на лыжи и покатить полями в сторону Новосибирской трассы, к посёлку Берёзовка. По дороге периодически созванивалась с «Алтай-Пригородом», возмущаясь всем произошедшим. Ближе к населённым пунктам стала настаивать, чтобы железная дорога оплатила мне такси до города.

И они там прям прониклись тем, что я так долго бреду где-то в полях, и машину мне нашли, и оплатили. Пока её ждала, добрые люди с окраины посёлка радушно пригласили в дом отогреться, напоили чаем с мёдом, да рассказали о своём житье-бытье. И таксист прикольный оказался — болтовня с ним окончательно вернула настрой этого дня на мажор.

Ну что? Сезон зимних приключений открыт!"

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А другой барнаулец — Леонид Вихрев — рассказал в ВК о своей неожиданной встрече с ещё одним велосипедистом в морозном городе: «Холод — не тётка. Пятнадцать минут после полуночи. Минус 31. По пустынной улице Воровского монотонно „пилит“ одинокий велосипедист (!) с коробом „Самокат“ на спине. И кажется, что пар из его рта превращается в слова-ледышки, ритмично падающие на замёрзший асфальт: „Когда же... вы... нажрётесь... гады...“»

Тем временем жители Алтая делились в соцсетях фотографиями своих термометров, которые показывали до 50 градусов мороза.