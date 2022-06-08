Жара и без осадков. О погоде в Алтайском крае 9 июня

До +33 градусов прогреется воздух местами по юго-западу Алтайского края днём 9 июня. Как сообщает региональный ЦГМС, по северу местами пройдут небольшие дожди.

По прогнозу синоптиков, днём в регионе ожидается от +23 до +28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах до 19 м/с.