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WhatsApp прекратил работу на миллионах устройств

Приложение стало недоступно на старых версиях Android и iOS

01 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Смартфон с WhatsApp / Фото: unsplash.com / Mika Baumeister
Смартфон с WhatsApp / Фото: unsplash.com / Mika Baumeister

Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta*) с 1 июня 2025 года прекратил работу на миллионах устройств, сообщает 9to5Mac.

Приложение стало недоступно на устаревших смартфонах на базе iOS 15.1 и Android 5.1, а также более старых версиях этих операционных систем.

В частности, отключение затронуло iPhone 5S, 6 и 6 Plus.

Владельцам этих гаджетов остается сменить телефон на более новый, если им важно продолжать использовать мессенджер.

* Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

приложения мессенджеры

Комментарии 4

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Шинник

09:12:04 01-06-2025

16.7.11
Когда прекратится поддержка этой версии IOS, тогда iPhone 8 Plus можно выкидывать ...

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Гость

10:43:32 01-06-2025

Довыкоадывались старушки "чмоки-чмоки"?

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Олег

15:48:56 01-06-2025

Чмошный вражеский месенджер для азиатов.
Чёткие пацаны в Телеграме или пишут письма руками.

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Гость

19:45:43 01-06-2025

нормально работает. это уж совсем старьё не работает!! на версиях 5.2 - андроид / на версии от 17.5 айфоны все работает как и было!

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