WhatsApp прекратил работу на миллионах устройств

Приложение стало недоступно на старых версиях Android и iOS

01 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Смартфон с WhatsApp / Фото: unsplash.com / Mika Baumeister

Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta*) с 1 июня 2025 года прекратил работу на миллионах устройств, сообщает 9to5Mac.

Приложение стало недоступно на устаревших смартфонах на базе iOS 15.1 и Android 5.1, а также более старых версиях этих операционных систем.

В частности, отключение затронуло iPhone 5S, 6 и 6 Plus.

Владельцам этих гаджетов остается сменить телефон на более новый, если им важно продолжать использовать мессенджер.

* Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ