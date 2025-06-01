WhatsApp прекратил работу на миллионах устройств
Приложение стало недоступно на старых версиях Android и iOS
01 июня 2025, 07:00, ИА Амител
Смартфон с WhatsApp / Фото: unsplash.com / Mika Baumeister
Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta*) с 1 июня 2025 года прекратил работу на миллионах устройств, сообщает 9to5Mac.
Приложение стало недоступно на устаревших смартфонах на базе iOS 15.1 и Android 5.1, а также более старых версиях этих операционных систем.
В частности, отключение затронуло iPhone 5S, 6 и 6 Plus.
Владельцам этих гаджетов остается сменить телефон на более новый, если им важно продолжать использовать мессенджер.
* Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
09:12:04 01-06-2025
16.7.11
Когда прекратится поддержка этой версии IOS, тогда iPhone 8 Plus можно выкидывать ...
10:43:32 01-06-2025
Довыкоадывались старушки "чмоки-чмоки"?
15:48:56 01-06-2025
Чмошный вражеский месенджер для азиатов.
Чёткие пацаны в Телеграме или пишут письма руками.
19:45:43 01-06-2025
нормально работает. это уж совсем старьё не работает!! на версиях 5.2 - андроид / на версии от 17.5 айфоны все работает как и было!