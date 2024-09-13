Алтайские предприниматели пожаловались на увеличение платы на складах Wildberries

Теперь отгрузка стала "непосильно дорогой"

13 сентября 2024, 10:14, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Маркетплейс Wildberries в разы увеличил плату за прием товаров на свои склады, сообщает Business FM Барнаул* со ссылкой на алтайских предпринимателей. По их словам, с августа отгрузить продукцию стало непосильно дорого: если раньше можно было отследить бесплатные окна для отгрузки или по тарифу х1, то теперь за приемку приходится платить как минимум десятикратный коэффициент, а максимум – двадцатикратный.

С такими тратами о прибыли можно просто забыть, считает предприниматель и основатель бизнес-клуба "Селлеры Сибири" Евгения Кобелькова. Она отметила, что перед черной пятницей все бизнесмены готовятся, а потому нагрузка на склады растет. Однако фактически передать товар не выходит.

"Например, чтобы отгрузить 190 зимних курток на склады Wildberries, если это будет даже коэффициент x2, то поставщику нужно будет заплатить минимум 190 тысяч. Сейчас площадки забирают себе вместе со всеми комиссиями 50-60% от прибыли. Кто-то предполагает, что это сделано целенаправленно, чтобы мелкие продавцы не заходили. Останутся только крупные", – заявила она.

Официально Wildberries объяснял сложившуюся ситуацию большой загрузкой складов. Представители площадки обещали продавцам в конце лета увеличить число бесплатных слотов. Однако наступил сентябрь, но ситуация не стала менее напряженной. Кобелькова отмечает, что на Алтае она осложняется тем, что поблизости нет склада, подходящего для отгрузок.

"Рядом с нами логистический центр в Новосибирске. Он перегружен, там жуткие коэффициенты хранения и приемки. Нам выгоднее на Москву отгрузиться, на московские склады", – сказала предпринимательница.

В Барнауле есть сортировочный центр, но он принимает товары только по системе ФБС. Это значит, что компания продает с собственного склада, а в случае заказа на доставку товара до сортировочного центра дается буквально несколько часов – это тоже неудобно, но другого выхода у местных предпринимателей пока нет. Ранее сообщалось о намерении Wildberries создать новый логистический узел в Новоалтайске, еще один комплекс начали возводить в Красноярске. Но это далеко идущие планы – если в ближайшее время ситуация с отгрузкой не улучшится, производители готовы уходить на другие онлайн-площадки.

* Business FM ("Бизнес ФМ")