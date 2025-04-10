"Я не хотел". Инвалид, который зарезал жену на глазах у детей, извинился перед ее родными

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

10 апреля 2025, 21:10, ИА Амител

Мужчина держит нож / Фото: pxhere.com

Уже в мае в Новосибирской области завершится суд по делу инвалида, убившего свою жену на глазах у детей. Вину он признал и покаялся на заседании перед родными, рассказал "КП-Новосибирск" брат умершей сибирячки.

Мужчина лишился ноги еще в детстве. С женой они познакомились 12 лет назад. У девушки тогда было двое сыновей от предыдущего брака, но нового возлюбленного это не смутило – они стали жить вместе, завели большое хозяйство в селе Ярково, родили троих общих детей – дочку и двоих сыновей. Но с хозяйством управлялась только сама женщина и дети.

"Она баранов пасла, старшие сыновья дрова рубили. Но на жизнь [женщина] никогда не жаловалась – наоборот, заступалась [за мужчину], если кто-то его ругал за то, что он просто лежит дома. Она его жалела, защищала: "Что вы хотите, он инвалид", – рассказал брат сибирячки.

В августе 2023 года инвалид купил маленький дом в Омской области и перевез семью туда. Сибирячка рассказывала брату, что жизнь там не задалась.

"Я после этого заказал "Газель" и перевез ее и детские вещи в Ярково, мы сняли для сестры дом. [Ее муж] тогда мне позвонил, сказал: "Зачем так поступать?" Я ответил, что хочешь – приезжай. И он приехал, но на две недели: не захотел колоть дрова, чтобы топить печь. И потом еще пару раз наведывался, но [сестра] никуда уезжать из Ярково не хотела", – вспоминает он.

19 апреля прошлого года сибиряк снова приехал к семье в Ярково. Именно этот визит стал материалом уголовного дела.

"Он пришел в черном костюме и с орхидеей – как на их первом свидании 12 лет назад. И набросился на нее с ножом на глазах у детей, которые были дома. Потом нам по характеру ран полицейские объяснили, что [она] пыталась убежать, добралась до ворот, но вырваться не смогла", – говорит брат женщины.

Маленькая дочка выбежала на улицу, где встретила одну из родственниц. Девочка рассказала о случившемся, и сестра ее мамы поехала к их дому. К тому моменту сибирячка была мертва.

Инвалид попытался напасть на сестру убитой жены, но ему помешал сосед, напугал. После этого он побежал к реке, где пытался покончить с собой. Но там его поймали полицейские.

На суде убийца признал вину. Он также стал просить прощения у мамы и сестры женщины.

"Простите, я не хотел, так получилось", – сказал он.

Теперь за убийство жены инвалиду грозит до 15 лет лишения свободы.