Япония запретит экспорт в Россию машин с двигателями более 1,9 л
Полный список запрещенных для экспорта товаров вводится с 9 августа
28 июля 2023, 11:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Япония запретит экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л, а также гибридных машин и электромобилей, пишет РБК.
Полный список запрещенных для экспорта товаров вводится с 9 августа. Точный перечень будет определен 2 августа.
Кроме автомобилей, ограничения коснутся следующих товаров:
- автозамки и автокресла, шины для крупногабаритных транспортных средств;
- яхты, железнодорожные локомотивы и составы;
- фанера, древесная масса, макулатура, цемент, камень, асфальт, керамическая плитка и блоки, стеклянные изделия, стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия, красители;
- шерсть, хлопок, искусственные ткани, трикотаж, пряжа, вата, б/у одежда.
Ранее Минпромторг назвал бренды, поставки которых в Россию могут прекратиться по параллельному импорту.
11:46:23 28-07-2023
Хоть и не планировал брать праворукую япошку, но жаль все равно, хорошие машины, были.
12:06:53 28-07-2023
Насколько понял, к подержанным авто это не относиться
14:22:49 28-07-2023
ВВП (12:06:53 28-07-2023) Насколько понял, к подержанным авто это не относиться... Да вроде как именно поток подержанных они и хотят перекрыть в Россию.
12:36:26 28-07-2023
ну и отлично, у нас отечественный Москвич есть. (шучу)
15:33:50 28-07-2023
Да и похрен. Надо вообще перестать покупать их ржавые ведра, пусть они в них завалятся..
17:40:24 28-07-2023
За гибриды обидно. Более 10 лет на них катаюсь, одни положительные впечатления. Динамика вполне бодрая, расход топлива смешной. Теперь цены на них вырастут
18:29:43 28-07-2023
Хорошо успел купить с объемом 2,5
18:46:44 28-07-2023
После враждебно вражеской реакции японии на освободительный поход России по освобождению славян от евронацистов самим надо было на хрен все ресурсы перекрыть для них, тем более хлам поддержаных авто. Наверное кто то из высших крышует этот бизнес.
21:03:52 28-07-2023
качество джапов в последнее время ощутимо упало,. правда не только их, европейки то же не отстают в этом вопросе...,что ж теперь страдать то, мы, Россия,. разве одни такие основные покупатели авто б/у?