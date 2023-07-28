Япония запретит экспорт в Россию машин с двигателями более 1,9 л

Полный список запрещенных для экспорта товаров вводится с 9 августа

28 июля 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Япония запретит экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л, а также гибридных машин и электромобилей, пишет РБК.

Полный список запрещенных для экспорта товаров вводится с 9 августа. Точный перечень будет определен 2 августа.

Кроме автомобилей, ограничения коснутся следующих товаров:

автозамки и автокресла, шины для крупногабаритных транспортных средств;

яхты, железнодорожные локомотивы и составы;

фанера, древесная масса, макулатура, цемент, камень, асфальт, керамическая плитка и блоки, стеклянные изделия, стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия, красители;

шерсть, хлопок, искусственные ткани, трикотаж, пряжа, вата, б/у одежда.

Ранее Минпромторг назвал бренды, поставки которых в Россию могут прекратиться по параллельному импорту.