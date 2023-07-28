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Япония запретит экспорт в Россию машин с двигателями более 1,9 л

Полный список запрещенных для экспорта товаров вводится с 9 августа

28 июля 2023, 11:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Япония запретит экспорт в Россию автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л, а также гибридных машин и электромобилей, пишет РБК.

Полный список запрещенных для экспорта товаров вводится с 9 августа. Точный перечень будет определен 2 августа.

Кроме автомобилей, ограничения коснутся следующих товаров:

  • автозамки и автокресла, шины для крупногабаритных транспортных средств;
  • яхты, железнодорожные локомотивы и составы;
  • фанера, древесная масса, макулатура, цемент, камень, асфальт, керамическая плитка и блоки, стеклянные изделия, стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия, красители;
  • шерсть, хлопок, искусственные ткани, трикотаж, пряжа, вата, б/у одежда.

Ранее Минпромторг назвал бренды, поставки которых в Россию могут прекратиться по параллельному импорту.

Транспорт санкции Япония

Комментарии 9

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Гость

11:46:23 28-07-2023

Хоть и не планировал брать праворукую япошку, но жаль все равно, хорошие машины, были.

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ВВП

12:06:53 28-07-2023

Насколько понял, к подержанным авто это не относиться

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Гость

14:22:49 28-07-2023

ВВП (12:06:53 28-07-2023) Насколько понял, к подержанным авто это не относиться... Да вроде как именно поток подержанных они и хотят перекрыть в Россию.

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Гость

12:36:26 28-07-2023

ну и отлично, у нас отечественный Москвич есть. (шучу)

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Гость

15:33:50 28-07-2023

Да и похрен. Надо вообще перестать покупать их ржавые ведра, пусть они в них завалятся..

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Гость

17:40:24 28-07-2023

За гибриды обидно. Более 10 лет на них катаюсь, одни положительные впечатления. Динамика вполне бодрая, расход топлива смешной. Теперь цены на них вырастут

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Гость

18:29:43 28-07-2023

Хорошо успел купить с объемом 2,5

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Гость

18:46:44 28-07-2023

После враждебно вражеской реакции японии на освободительный поход России по освобождению славян от евронацистов самим надо было на хрен все ресурсы перекрыть для них, тем более хлам поддержаных авто. Наверное кто то из высших крышует этот бизнес.

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Гость

21:03:52 28-07-2023

качество джапов в последнее время ощутимо упало,. правда не только их, европейки то же не отстают в этом вопросе...,что ж теперь страдать то, мы, Россия,. разве одни такие основные покупатели авто б/у?

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