Названы бренды, поставки которых могут прекратиться по параллельному импорту
Продукцию предлагают заместить аналогами отечественного производства
02 июня 2023, 15:56, ИА Амител
Минпромторг совместно с отечественными производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта продукции более 20 зарубежных брендов, пишет "Коммерсант".
"Необходимо запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране", – считают российские производители.
Исключить из параллельного импорта предлагают продукцию брендов Acer, Asus, Basler, Delta Electronics, PureStorage, HPE, MSI, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.
Под другим данным, список на самом деле более широкий. В него также якобы входят компании: IBM, HP, Dell, Hitachi, Fusitsu, NetApp, Pure Storage, xFussion, Inspur, Cisco, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.
В Минпромторге подтвердили, что инициатива обсуждается, однако нет конкретных "сформулированных предложений".
Напомним, ещё в декабре 2022 года сообщали, что правительство РФ обсуждает возможность запретить ввоз компьютеров и ноутбуков известных брендов.
15:59:30 02-06-2023
"Acer, Asus, Basler, Delta Electronics, PureStorage, HPE, MSI, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric" - всю их продукцию мы уже сами выпускаем? Ахахахахахахахахахахахахахахаха
15:59:55 02-06-2023
И какие же аналоги может предложить отечественный производитель?
16:09:57 02-06-2023
Гость (15:59:30 02-06-2023) "Acer, Asus, Basler, Delta Electronics, PureStorage, HPE, MS... MSI вроде китайский, его легально ввозят
16:29:14 02-06-2023
В обмен на штамп очередной китайской заразы ?
03:49:56 03-06-2023
Гость (16:29:14 02-06-2023) В обмен на штамп очередной китайской заразы ?... Успокойся уже, психический.
17:06:43 02-06-2023
Деградация и отсталостью страны от развитых стран будет увеличиваться со скоростью звука, добро пожаловать в СССР 02
18:32:04 02-06-2023
Гость (17:06:43 02-06-2023) Деградация и отсталостью страны от развитых стран будет увел... А жил ли ты при СССР,что бы хаить?!