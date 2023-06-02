Названы бренды, поставки которых могут прекратиться по параллельному импорту

Продукцию предлагают заместить аналогами отечественного производства

02 июня 2023, 15:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минпромторг совместно с отечественными производителями вычислительной техники рассматривает возможность ограничения параллельного импорта продукции более 20 зарубежных брендов, пишет "Коммерсант".

"Необходимо запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся в стране", – считают российские производители.

Исключить из параллельного импорта предлагают продукцию брендов Acer, Asus, Basler, Delta Electronics, PureStorage, HPE, MSI, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric.

Под другим данным, список на самом деле более широкий. В него также якобы входят компании: IBM, HP, Dell, Hitachi, Fusitsu, NetApp, Pure Storage, xFussion, Inspur, Cisco, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro.

В Минпромторге подтвердили, что инициатива обсуждается, однако нет конкретных "сформулированных предложений".

Напомним, ещё в декабре 2022 года сообщали, что правительство РФ обсуждает возможность запретить ввоз компьютеров и ноутбуков известных брендов.