НОВОСТИОбщество

Яркую спираль увидели над российскими городами ночью 25 марта. Фото

Необычное явление запечатлели в Калининграде, Ростове-на-Дону и Краснодаре

25 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: Shot

Ярко-голубую спираль на небе увидели жители России и Европы в ночь на 25 марта. Об этом сообщает Shot.

Необычное явление заметили в Калининграде, Ростове-на-Дону и Краснодаре, а также в Германии, Польше, Венгрии и других странах Европы.

Как указывает Telegram-канал, это след из ледяного ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Предположительно, его оставил разведывательный спутник NROL-69, который вывела на орбиту ракета Falcon 9 компании SpaceX.

Ранее над Барнаулом астрофотограф Константин Гончаров запечатлел полярные сияния, которые образовались в результате мощной магнитной бури.

Россия природа

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:05:01 25-03-2025

Красота-то какая! Давай ищо!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:01 25-03-2025

Это крыша поехала

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:10 25-03-2025

разведывательный спутник NROL-69 --- а сбивать его нельзя. Или он вообще не сбиваемый

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:28:56 25-03-2025

Гость (11:09:10 25-03-2025) разведывательный спутник NROL-69 --- а сбивать его нельзя. И...
У нас недавно был специалист, который мог рогатку из батута сделать, чтобы сбивать такие вещи.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

12:00:17 25-03-2025

Ох не к добру это..

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:04 25-03-2025

Может Андромеда раньше срока прилетела?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:22:22 25-03-2025

Гость (12:12:04 25-03-2025) Может Андромеда раньше срока прилетела?... От Большого Пса свалила

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров