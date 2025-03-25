Яркую спираль увидели над российскими городами ночью 25 марта. Фото
Необычное явление запечатлели в Калининграде, Ростове-на-Дону и Краснодаре
25 марта 2025, 11:00, ИА Амител
Фото: Shot
Ярко-голубую спираль на небе увидели жители России и Европы в ночь на 25 марта. Об этом сообщает Shot.
Необычное явление заметили в Калининграде, Ростове-на-Дону и Краснодаре, а также в Германии, Польше, Венгрии и других странах Европы.
Как указывает Telegram-канал, это след из ледяного ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Предположительно, его оставил разведывательный спутник NROL-69, который вывела на орбиту ракета Falcon 9 компании SpaceX.
Ранее над Барнаулом астрофотограф Константин Гончаров запечатлел полярные сияния, которые образовались в результате мощной магнитной бури.
11:05:01 25-03-2025
Красота-то какая! Давай ищо!
11:07:01 25-03-2025
Это крыша поехала
11:09:10 25-03-2025
разведывательный спутник NROL-69 --- а сбивать его нельзя. Или он вообще не сбиваемый
11:28:56 25-03-2025
Гость (11:09:10 25-03-2025) разведывательный спутник NROL-69 --- а сбивать его нельзя. И...
У нас недавно был специалист, который мог рогатку из батута сделать, чтобы сбивать такие вещи.
12:00:17 25-03-2025
Ох не к добру это..
12:12:04 25-03-2025
Может Андромеда раньше срока прилетела?
12:22:22 25-03-2025
Гость (12:12:04 25-03-2025) Может Андромеда раньше срока прилетела?... От Большого Пса свалила