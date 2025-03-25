Яркую спираль увидели над российскими городами ночью 25 марта. Фото

Необычное явление запечатлели в Калининграде, Ростове-на-Дону и Краснодаре

25 марта 2025, 11:00, ИА Амител

Фото: Shot

Ярко-голубую спираль на небе увидели жители России и Европы в ночь на 25 марта. Об этом сообщает Shot.

Необычное явление заметили в Калининграде, Ростове-на-Дону и Краснодаре, а также в Германии, Польше, Венгрии и других странах Европы.

Как указывает Telegram-канал, это след из ледяного ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Предположительно, его оставил разведывательный спутник NROL-69, который вывела на орбиту ракета Falcon 9 компании SpaceX.

Ранее над Барнаулом астрофотограф Константин Гончаров запечатлел полярные сияния, которые образовались в результате мощной магнитной бури.