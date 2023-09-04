Ярко и шумно. Как прошли праздничные салюты ко Дню города в Барнауле

Финальную точку поставили не только на главной сцене, но и в районах

04 сентября 2023, 06:15, ИА Амител

2 сентября Барнаул отметил День города. По традиции финальной точкой стали салюты, прогремевшие по всей краевой столице.

На площади Сахарова, которая была главным местом празднования, стреляли целых семь минут. Несмотря на небольшую задержку, горожане остались довольны пиротехническим шоу.

Помимо площади Сахарова, в 2023 году салюты в Барнауле можно было посмотреть еще в четырех местах: в сквере Германа Титова (Октябрьский район), на площади Мира (Ленинский район), в парке "Лесная сказка" (Индустриальный район) и около ДК в поселке Южном.

Видеозапись с фейерверками сразу в нескольких районах опубликовали в социальных сетях.





А такой салют прогремел в поселке Южном.

Красота возле парка "Лесная Сказка".

Если видео от пользователей из социальных сетей вам не хватило, на amic.ru есть фотографии завораживающего завершения празднования 293-го дня рождения Барнаула.