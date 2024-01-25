Яйца дешевеют в России вторую неделю подряд

Цены на продукт росли с июня

25 января 2024, 09:31, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com

Росстат фиксирует снижение цен на куриные яйца вторую неделю подряд. По данным службы, с 16 по 22 января продукт подешевел в среднем на 1,4%.

"Впервые цены на яйца в 2024 году снизились в период с 10 по 15 января (на 0,2%). До этого цены на яйца росли с июня 2023-го", – напомнил "Коммерсант".

Ранее житель Мамонтовского района Алтайского края показал, как кормит поросят свежими куриными яйцами.