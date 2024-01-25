Яйца дешевеют в России вторую неделю подряд
Цены на продукт росли с июня
25 января 2024, 09:31, ИА Амител
Куриные яйца / Фото: unsplash.com
Росстат фиксирует снижение цен на куриные яйца вторую неделю подряд. По данным службы, с 16 по 22 января продукт подешевел в среднем на 1,4%.
"Впервые цены на яйца в 2024 году снизились в период с 10 по 15 января (на 0,2%). До этого цены на яйца росли с июня 2023-го", – напомнил "Коммерсант".
Ранее житель Мамонтовского района Алтайского края показал, как кормит поросят свежими куриными яйцами.
09:37:45 25-01-2024
А что же цену не озвучили? Как Машке -ра, что в Ленте 145 ре, конечно дешевеют со 180. Яйца протухли вместе с правительством
09:45:19 25-01-2024
Гость (09:37:45 25-01-2024) А что же цену не озвучили? Как Машке -ра, что в Ленте 145 ре... Вчера в Пятерочке какие-то 219 были)
09:47:01 25-01-2024
Дешевеют,дешевеют,да никак не выдешевевеют ?
09:58:34 25-01-2024
Дешевеют ,видимо, те, у которых срок годности истекает.
09:59:54 25-01-2024
Где?
10:02:32 25-01-2024
У вас реально нет других проблем как дорогие яйца? Вы стали за них платить на полтинник дороже? Это проблема?
10:12:02 25-01-2024
Гость (10:02:32 25-01-2024) У вас реально нет других проблем как дорогие яйца? Вы стали ... Нет, не проблема. Проблема в том, что мы стали платить дороже не только за яйца, а за все. И не на полтинник, а в разы. Там полтинник, тут две сотки, там пара тысяч, в сумме набегает неплохо. А инфляция все 7% или сколько там она.
10:20:51 25-01-2024
Гость (10:02:32 25-01-2024) У вас реально нет других проблем как дорогие яйца? Вы стали ... Да ,представьте ,проблема.А вам ,что?-деньги с неба падают?Если бы это было с одними яйцами .А то что ни возьми,куда не ткнись ,везде недоступная дороговизна.Возьмите мясо,возьмите молочные продукты ,сливочное масло,рыбу.Живём в стране где каждый год рекордные урожаи,возим в Африку бесплатно зерно а сами щи лаптем хлебаем.Та же рыба,вылавливают чёрт знает сколько везут куда угодно,а своим цены завернули до небес-до кильки не докупишься.Это что ?Такая забота о благополучии населения?
10:33:35 25-01-2024
Афиноген (10:20:51 25-01-2024) Да ,представьте ,проблема.А вам ,что?-деньги с неба падают?Е... Кильку ни разу в жизни не покупал. Последнее что из рыбы покупал - нельму и муксуна холодного копчения в Красноярске. Деньги с неба не падают, зарабатываю. Подорожание всего вижу. Но и вашего воя по яйцам не понимаю совершенно. Вы раньше также про гречку выли.
11:43:16 25-01-2024
Гость (10:33:35 25-01-2024) Кильку ни разу в жизни не покупал. Последнее что из рыбы пок... Вот ,видите.Я так и думал ,что страшно далеки вы от народа.О чём тут ещё говорить?
12:04:36 25-01-2024
Афиноген (10:20:51 25-01-2024) Да ,представьте ,проблема.А вам ,что?-деньги с неба падают?Е... золотые слова
13:02:41 25-01-2024
Гость (12:04:36 25-01-2024) золотые слова... Да не просто золотые слова) золотой он человек, этот Юрий Венедиктович! Вы так хвалите друг друга, что даже смешно за вами наблюдать)
13:51:12 25-01-2024
Гость (13:02:41 25-01-2024) Да не просто золотые слова) золотой он человек, этот Юрий Ве... а вы так скачите по всем новостными лентам ,суя свой пяточек везде,что даже не смешно за вами наблюдать,удивительный ты однако,эксперт во всех темах,а много тебе сейчас платят за изложение твоих фантазий,на пиво то хватает?
21:08:20 25-01-2024
гость (13:51:12 25-01-2024) а вы так скачите по всем новостными лентам ,суя свой пяточек... Пиво в принципе не пью. Только сухое вино. Это вообще, как правило. А сейчас… Болею. Простыл. Сижу дома. Решил с народом пообщаться) Не нравлюсь? Так и я не сторублевая купюра, чтобы всем нравиться. Имею мнение - говорю.
10:09:25 25-01-2024
Яйца дешевеею только у министра сельского хозяйства. Как и его колбаса. И кой у кого рейтин падает.
11:04:29 25-01-2024
В нашей России только все дорожает!Как можно переехать в вашу?
11:29:12 25-01-2024
Гость (11:04:29 25-01-2024) В нашей России только все дорожает!Как можно переехать в ваш... Сиди в своей, тут места мало.
12:18:55 25-01-2024
Только увеличивается цена, правда не так сильно... А гречка дорожает
12:23:38 25-01-2024
Из рассказа исходит что Барнаул не Россия ?
15:29:45 25-01-2024
ахахахахахахахаха дешевеют, ага. Наш город самый богатый в стране, зачем тут яйцам дешеветь. До урала подешевели в городах. Еще недели 3 назад
22:33:06 25-01-2024
Гость (09:37:45 25-01-2024) А что же цену не озвучили? Как Машке -ра, что в Ленте 145 ре... В Марии по 11 р. шт., только они без упаковки. Обламывает в мешочек складывать? Привыкли к удобствам, платите за них
00:32:41 29-01-2024
Сначала до 106 рублей за 10 штук "подешевели" с 80 руб., потом до 176 руб. "подешевели", сейчас вот цену показушно "снизят" до 150 руб и ОПЯТЬ напишут, что продукты "дешевеют". А на самом деле, всё дорожает и это лишь стратегия отвлечения внимания на "негодный объект" (с) для масс. Потом ещё отчётность статистическую нацарапают, что ВВП И ЭКОНОМИКА "развиваются", а всего лишь цены "повысили-понизили", вот и цифр больше - "меньше" стало. Не смешно. А "им" каково?