Яйца из РФ остаются одними из самых дешевых в мире, заявили в Росптицесоюзе
Ранее гендиректор союза Галина Бобылева утверждала, что цены в 110-125 рублей за десяток яиц "абсолютно нормальные"
13 января 2024, 14:00, ИА Амител
Яйца птицы из РФ остаются одними из самых доступных в мире, сообщила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева.
По ее данным, Россия входит в десятку стран с наибольшим потреблением яиц в год (более 285 штук на человека), занимает шестое место по производству яиц и четвертое – по мясу птицы.
"Российское яйцо остается для потребителя одним из самых дешевых и доступных в мире", – цитирует ее ТАСС.
Бобылева добавила, что по итогам 2023 года Россия произвела рекордный с 1990-го объем яиц, а за последние 10 лет объем производства продукта вырос в пределах 20%.
Ранее гендиректор заявила, что установившиеся цены в 110-125 рублей за десяток яиц "абсолютно нормальные, справедливые и адекватные".
14:22:15 13-01-2024
При наличии самой низкой зарплаты. В самой богатой стране!Не удивляет?
09:20:01 15-01-2024
Гость (14:22:15 13-01-2024) При наличии самой низкой зарплаты. В самой богатой стране!Не... Меня всегда удивляет, насколько наши чиновники считают простых людей лохами.Может, сами лохи, если не понимают, что если говорят о цене,тарифах, то надо говорить и о зарплатах.Убогость мыслей некоторых чиновников просто запредельная! Когда ж они будут знать, что россияне - очень грамотный народ, отлично справляющийся и с анализом своей жизни .
14:24:26 13-01-2024
странно, когда растут объёмы производства, и тем более на 20% издержки должны снижаться и себестоимость!
14:30:55 13-01-2024
Ещё летом десяток 40-50р стоил, а иногда по акции 30шт по 100р продавали, и я сомневаюсь что себе в убыток торговали, быстрее бы шум подняли, но было тихо... А тут и производство выросло и цены больше чем в 2 раза! Как так?
14:36:21 13-01-2024
Цены на продукты мировые, а зарплаты в 15-30 раз меньше мировых.
11:36:01 14-01-2024
Гость (14:36:21 13-01-2024) Цены на продукты мировые, а зарплаты в 15-30 раз меньше миро... Те, кто творят цены, у них наоборот, зарплаты больше мировых.
14:44:03 13-01-2024
На сельхоз. рынке яйца 155 рублей десяток! Не надо сравнивать со всеми странами!!!!!! Вечно всё сравниваете с кем-то, сделайте цены доступными для своих, хотя бы пенсионеров!!!
15:44:43 13-01-2024
В Марии-Ра 150 за десяток.
17:00:08 13-01-2024
Гость (15:44:43 13-01-2024) В Марии-Ра 150 за десяток.... Да там все на порядок дороже стало, чем в соседних магазинах. Достаточно заглянуть в Ярче и Магнит. И ко всему есть социальные цены на продукты.
20:56:10 13-01-2024
Гость (17:00:08 13-01-2024) Да там все на порядок дороже стало, чем в соседних магазинах... В Марии по 11р за штуку, те которые по 30 шт. в ячейке. Только пенсы до 12часов разбирают
21:13:19 13-01-2024
Гость (20:56:10 13-01-2024) В Марии по 11р за штуку, те которые по 30 шт. в ячейке. Толь... А вот не лги, пенсам на яйца нет скидки, объява в магазе висит
15:56:19 13-01-2024
Открывайте чердаки - там полно голубиных яиц. Каждое утро на омлет хватает.
16:08:19 13-01-2024
Нам зачем знать, что яйца дешевле в мире? По сравнению с какими странами? Где средняя зарплата в среднем 200 000? Как можно проводить параллель цен, если зарплата у нас с ними разная??? Они че нас дурят опять? Вечеринкой ивлеевской мозги запудрили, чтоб эмоции с яйцами поутихли. Как тогда, с чемпионатом мира по футболу, когда под шумок пенсионный возраст подняли. За идиотов нас держат, и пискнуть не дают.
16:13:17 13-01-2024
В проклятой Америке цена на яйца примерно такая же как у нас, только зарплаты там в десять раз выше чем у нас.
16:52:08 13-01-2024
Сергей (16:13:17 13-01-2024) В проклятой Америке цена на яйца примерно такая же как у нас... вот,а только рот про это открой- сразу скажут " чемодан- вокзал",вместо того чтобы зарплаты на их уровень поднять. В Питере даже на продукты цены ниже
18:49:09 13-01-2024
Сергей (16:13:17 13-01-2024) В проклятой Америке цена на яйца примерно такая же как у нас... В США 3.2 доллара за 12 шт. Нам до них еще далеко.
16:58:16 13-01-2024
Гость (14:36:21 13-01-2024) Цены на продукты мировые, а зарплаты в 15-30 раз меньше миро... Именно. И вот почему то мы не видим статей, где озвучены средние зарплаты в Европе, например. И в России- для сравнения....Зато то там, то там пишут, что у нас то по сравнению с мировыми ценами просто все тАк дешево!
17:16:37 13-01-2024
Росптицесоюз (или как из там) - какая- то шайка врагов народа.
18:08:38 13-01-2024
У нас воры при власти все деньги у народа украли и себе присвоили, да еще цены ломят скоты, лицемерно заявляя, что на Западе цены выше.
19:58:51 13-01-2024
Гость (18:08:38 13-01-2024) У нас воры при власти все деньги у народа украли и себе прис... А чо, когда-то хоть раз по другому было?
23:29:25 13-01-2024
Сейчас за границей на базарах яйцо от 14 за штуку ... А вообще от 20
10:06:10 14-01-2024
Что хотели,то и заслужили. Чего ныть то?