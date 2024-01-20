Яйца в Алтайском крае оказались самыми дорогими в Сибири
В целом по стране регион по этому показателю занял девятую строчку
20 января 2024, 14:00, ИА Амител
В Алтайском крае яйца подорожали сильнее всего в Сибири и больше, чем в большинстве регионов России. Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на данные ЦБ.
"В 2023 году Алтайский край выбился в лидеры по удорожанию яиц [в СФО] и занял сразу первое место. Продукт вырос в цене за год сразу на 92,9%", – отмечает агентство.
Регион по этому показателю существенно опередил другие субъекты СФО. Наибольший рост цен на яйца после Алтайского края зафиксировали в Хакасии (+79,82%), Кузбассе (+78,74%) и Горном Алтае (+73,36%), а наименьший – в Иркутской области (+48,07%).
В общероссийском рейтинге Алтайский край занял девятое место, уступив Севастополю (+92,99%), Кабардино-Балкарии (+93,25%), Кировской области (+93,46%), Крыму (+93,61%), Калмыкии (+95,26%), Пензенской области (+97,3%), Адыгеи (+97,37%) и Коми (+97,97%).
Ранее в Минсельхозе сообщили о снижении цен на яйца и спрогнозировали сохранение этого тренда.
17:41:10 20-01-2024
А у нас так - если яйца, то самые дорогие, если повышение ЖКХ- то самое максимальное. Регион миллионеров ведь.
00:29:34 21-01-2024
Гость (17:41:10 20-01-2024) А у нас так - если яйца, то самые дорогие, если повышение Ж... Раньше так не было до 2018 года .
01:38:21 21-01-2024
Гость (17:41:10 20-01-2024) А у нас так - если яйца, то самые дорогие, если повышение Ж... Регион аграрных миллионеров!
11:09:39 21-01-2024
Чем глубже нора,тем дальше от солнца.
16:33:24 21-01-2024
Самый богатый край и самые большие цены, все правильно...чего тут удивляться.
12:11:43 22-01-2024
Дмитрий (16:33:24 21-01-2024) Самый богатый край и самые большие цены, все правильно...чег... В чем богатство то?
08:35:40 22-01-2024
Самый высокий % сбора налогов, самые низкие ЗП, самые высокие коммунальные... - список можно продолжать. Теперь и яйца туда же... стыдоба и печаль. Вопросы к доблестным губернаторам нашего Края.
08:57:21 22-01-2024
После таких позорных рекордов,правительству надо подавать в отставку.Аграрный край ,с преобладанием производства продовольствия ,занимает первое место по его дороговизне.Позор!!!Ладно бы ,здесь был высокий уровень жизни и большие зарплаты ,а то нищета нищетой и стараются ободрать тебя как липку.