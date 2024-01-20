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Яйца в Алтайском крае оказались самыми дорогими в Сибири

В целом по стране регион по этому показателю занял девятую строчку

20 января 2024, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае яйца подорожали сильнее всего в Сибири и больше, чем в большинстве регионов России. Об этом пишет "Банкфакс" со ссылкой на данные ЦБ.

"В 2023 году Алтайский край выбился в лидеры по удорожанию яиц [в СФО] и занял сразу первое место. Продукт вырос в цене за год сразу на 92,9%", – отмечает агентство.

Регион по этому показателю существенно опередил другие субъекты СФО. Наибольший рост цен на яйца после Алтайского края зафиксировали в Хакасии (+79,82%), Кузбассе (+78,74%) и Горном Алтае (+73,36%), а наименьший – в Иркутской области (+48,07%).

В общероссийском рейтинге Алтайский край занял девятое место, уступив Севастополю (+92,99%), Кабардино-Балкарии (+93,25%), Кировской области (+93,46%), Крыму (+93,61%), Калмыкии (+95,26%), Пензенской области (+97,3%), Адыгеи (+97,37%) и Коми (+97,97%).

Ранее в Минсельхозе сообщили о снижении цен на яйца и спрогнозировали сохранение этого тренда.

Алтайский край цены

Комментарии 8

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Гость

17:41:10 20-01-2024

А у нас так - если яйца, то самые дорогие, если повышение ЖКХ- то самое максимальное. Регион миллионеров ведь.

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Гость

00:29:34 21-01-2024

Гость (17:41:10 20-01-2024) А у нас так - если яйца, то самые дорогие, если повышение Ж... Раньше так не было до 2018 года .

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Гость

01:38:21 21-01-2024

Гость (17:41:10 20-01-2024) А у нас так - если яйца, то самые дорогие, если повышение Ж... Регион аграрных миллионеров!

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Гость

11:09:39 21-01-2024

Чем глубже нора,тем дальше от солнца.

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Дмитрий

16:33:24 21-01-2024

Самый богатый край и самые большие цены, все правильно...чего тут удивляться.

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Гость

12:11:43 22-01-2024

Дмитрий (16:33:24 21-01-2024) Самый богатый край и самые большие цены, все правильно...чег... В чем богатство то?

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Алекс

08:35:40 22-01-2024

Самый высокий % сбора налогов, самые низкие ЗП, самые высокие коммунальные... - список можно продолжать. Теперь и яйца туда же... стыдоба и печаль. Вопросы к доблестным губернаторам нашего Края.

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Афиноген

08:57:21 22-01-2024

После таких позорных рекордов,правительству надо подавать в отставку.Аграрный край ,с преобладанием производства продовольствия ,занимает первое место по его дороговизне.Позор!!!Ладно бы ,здесь был высокий уровень жизни и большие зарплаты ,а то нищета нищетой и стараются ободрать тебя как липку.

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