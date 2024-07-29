YouTube подпадает под поправку о деанонимизации в мессенджерах

Речь идет о владельцах каналов более чем с 10 тысячами подписчиков из РФ

29 июля 2024, 20:37, ИА Амител

Логотип YouTube / Фото: unsplash.com

На YouTube будет распространяться требование к владельцам каналов уведомлять о себе Роскомнадзор, если они имеют свыше 10 тысяч подписчиков из РФ. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Все социальные сети входят (в перечень тех, к которым относится законопроект. – Прим. ред.). YouTube тоже: если у тебя более 10 тысяч подписчиков из России, то ты обязан", – сказал министр.

Напомним, что 29 июля комитет Госдумы по информационной политике поддержал поправку ко второму чтению законопроекта, который направлен на защиту россиян от преступлений с использованием мобильной связи. Она предполагает, что владельцы каналов в мессенджерах более чем с 10 тысячами подписчиков должны передавать сведения о себе в Роскомнадзор. При неисполнении этой обязанности им будет грозить блокировка.

Шадаев ранее говорил, что требование об идентификации владельцев необходимо для повышения прозрачности в соцсетях. При этом согласившиеся на условия администраторы взамен смогут получать деньги от рекламодателей из России.