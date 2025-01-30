Юные предприниматели из Алейска посетили одно из старейших предприятий Алтайского края

Во время экскурсии дети и их родители увидели, как работает современное оборудование и проследили все этапы производства

30 января 2025, 16:00, ИА Амител

Победители проекта "Академия предпринимательства" посетили завод "Стройберг" / Фото: Максим Платонов

Победители проекта "Академия предпринимательства" получили уникальную возможность познакомиться с современным производством строительных материалов. Для них была организована экскурсия на одно из старейших предприятий Алтайского края – завод "Стройберг", который специализируется на выпуске кирпича и автоклавного газобетона.

Во время экскурсии дети и их родители увидели технологический процесс изнутри: узнали, как работает современное оборудование, и проследили все этапы производства – от подготовки сырья до строгого контроля качества готовой продукции. Специалисты завода подробно рассказали о каждом этапе, объясняя, какие технологии используются для обеспечения высоких стандартов стройматериалов.

Участники мероприятия смогли лично убедиться, как традиции производства сочетаются с передовыми технологиями. Дети активно задавали вопросы, интересовались особенностями работы на производстве и возможностями карьерного роста в промышленной сфере.

Инициатором проекта выступил депутат АКЗС Максим Банных. "Академия предпринимательства" направлена на развитие семейного бизнеса, предпринимательских навыков и экономического мышления у молодежи. Подобные экскурсии помогают расширить кругозор, получить ценный опыт и определиться с выбором будущей профессии.

Организаторы отмечают, что такие инициативы не только повышают интерес молодежи к промышленности и предпринимательству, но и формируют понимание значимости качественного производства в современной экономике.