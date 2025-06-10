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Юра Борисов сыграет главную роль в новом голливудском фильме

Актер предстанет в образе русского поэта в Москве 90-х годов

10 июня 2025, 21:30, ИА Амител

Юра Борисов / Фото: кадр из фильма "Анора"
Юра Борисов / Фото: кадр из фильма "Анора"

Российский актер Юра Борисов сыграет главную роль в новом голливудском фильме Dennis, пишет Deadline.

Картина станет режиссерским дебютом актрисы и сценариста Эмили Мортимер. Фильм расскажет о любви британской студентки и русского поэта в Москве 1990-х годов. Как раз поэта и сыграет Юра Борисов.

Главную женскую роль получила ирландская актриса Элисон Оливер, известная по фильму "Солтберн" и сериалу "Разговоры с друзьями". Дата выхода картины пока не анонсируется.

В апреле Юра Борисов подписал контракт с главным актерским агентством Голливуда – UTA (United Talent Agency).

культура Кино

Комментарии 2

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Гость

23:26:50 10-06-2025

Вот это попер Калашников

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Musik

08:20:46 11-06-2025

Гость (23:26:50 10-06-2025) Вот это попер Калашников... Им надо Тихий Дон снимать.

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