Юра Борисов подписал контракт с главным актерским агентством Голливуда
UTA будет представлять интересы актера "во всех областях"
11 апреля 2025, 10:00, ИА Амител
Российский актер Юра Борисов подписал контракт с главным голливудским агентством – UTA (United Talent Agency). Об этом сообщает издание Variety.
"UTA подписало контракт с номинированным на премию "Оскар" актером Юрой Борисовым на представление интересов во всех областях", – сказано в публикации.
Агентство UTA, базирующееся в Лос-Анджелесе, также представляет интересы актеров Майки Мэдисон, Тимоти Шаламе, Синтии Эриво и Бенедикта Камбербэтча. Своих клиентов United Talent Agency характеризует как людей, чьи "голоса и видение определяют культуру и формируют мир".
Напомним, Юра Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора". Награда досталась Кирану Калкину за роль в картине "Настоящая боль". Этот же актер оставил Борисова без "Золотого глобуса", премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA и премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Однако Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".
10:03:39 11-04-2025
Неплохой актер, но его в последнее время стало слишком много
10:39:28 11-04-2025
Гость (10:03:39 11-04-2025) Неплохой актер, но его в последнее время стало слишком много как и беззубого хоккеиста, играющего за страну вероятного противника
10:57:32 11-04-2025
Звезда, типа...
11:35:51 11-04-2025
что за Юра.Юра.. он Юрий
11:49:54 11-04-2025
Юра Борисов, Юра Шатунов. Почему их называют не по полному имени? Почему не пишут Вова Путин, Дима Медведев, Сережа Шнуров, Валя Матвиенко?
12:06:27 11-04-2025
Кто это?
12:14:56 11-04-2025
ну и правильно, ничего личного . просто бизнес. Что уж говорить. Голливудские фильмы это все таки уровень! у нас максимум сиквелы скейчи, с тупым юмором.
14:10:29 11-04-2025
гость (12:14:56 11-04-2025) ну и правильно, ничего личного . просто бизнес. Что уж говор... Ну тот же Калашников с этим же актером в общем то не плох. Не нужно равняться на запад, на голливуд, на этот шлак для недалеких
14:26:17 11-04-2025
Да что в нем такого интересного, в этом Юре? Обычный, самый обычный, ничем не примечательный парень со двора. Харизмы ноль
18:01:18 11-04-2025
Гость (14:26:17 11-04-2025) Да что в нем такого интересного, в этом Юре? Обычный, самый ... ну барнаульским светилам кинематографии очевидно виднее.
п.с. Поржал
23:00:57 11-04-2025
Гость (18:01:18 11-04-2025) ну барнаульским светилам кинематографии очевидно виднее.
21:38:38 11-04-2025
Писать уметь - важно. Что еще подпишет, срочно рассказывайте. Будет еше больше пофиг
23:12:01 11-04-2025
Колхоз-news
12:11:24 12-04-2025
Юрий - Гагарин. А это просто Юра (обычный актер).