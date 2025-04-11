UTA будет представлять интересы актера "во всех областях"

11 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Актер Юрий Борисов / Фото: кадр из фильма "Анора"

Российский актер Юра Борисов подписал контракт с главным голливудским агентством – UTA (United Talent Agency). Об этом сообщает издание Variety.

"UTA подписало контракт с номинированным на премию "Оскар" актером Юрой Борисовым на представление интересов во всех областях", – сказано в публикации.

Агентство UTA, базирующееся в Лос-Анджелесе, также представляет интересы актеров Майки Мэдисон, Тимоти Шаламе, Синтии Эриво и Бенедикта Камбербэтча. Своих клиентов United Talent Agency характеризует как людей, чьи "голоса и видение определяют культуру и формируют мир".

Напомним, Юра Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора". Награда досталась Кирану Калкину за роль в картине "Настоящая боль". Этот же актер оставил Борисова без "Золотого глобуса", премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA и премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Однако Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".