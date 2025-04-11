НОВОСТИОбщество

Юра Борисов подписал контракт с главным актерским агентством Голливуда

UTA будет представлять интересы актера "во всех областях"

11 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Актер Юрий Борисов / Фото: кадр из фильма "Анора"
Актер Юрий Борисов / Фото: кадр из фильма "Анора"

Российский актер Юра Борисов подписал контракт с главным голливудским агентством – UTA (United Talent Agency). Об этом сообщает издание Variety.

"UTA подписало контракт с номинированным на премию "Оскар" актером Юрой Борисовым на представление интересов во всех областях", – сказано в публикации.

Агентство UTA, базирующееся в Лос-Анджелесе, также представляет интересы актеров Майки Мэдисон, Тимоти Шаламе, Синтии Эриво и Бенедикта Камбербэтча. Своих клиентов United Talent Agency характеризует как людей, чьи "голоса и видение определяют культуру и формируют мир".

Напомним, Юра Борисов стал первым российским актером, которого номинировали на премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Анора". Награда досталась Кирану Калкину за роль в картине "Настоящая боль". Этот же актер оставил Борисова без "Золотого глобуса", премии Британской академии кинематографического и телевизионного искусства BAFTA и премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Однако Борисов получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Актер Юрий Борисов / Фото: кадр из фильма

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Комментарии 14

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Гость

10:03:39 11-04-2025

Неплохой актер, но его в последнее время стало слишком много

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гость

10:39:28 11-04-2025

Гость (10:03:39 11-04-2025) Неплохой актер, но его в последнее время стало слишком много как и беззубого хоккеиста, играющего за страну вероятного противника

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Гость

10:57:32 11-04-2025

Звезда, типа...

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Гость

11:35:51 11-04-2025

что за Юра.Юра.. он Юрий

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Гость

11:49:54 11-04-2025

Юра Борисов, Юра Шатунов. Почему их называют не по полному имени? Почему не пишут Вова Путин, Дима Медведев, Сережа Шнуров, Валя Матвиенко?

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Гость

12:06:27 11-04-2025

Кто это?

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гость

12:14:56 11-04-2025

ну и правильно, ничего личного . просто бизнес. Что уж говорить. Голливудские фильмы это все таки уровень! у нас максимум сиквелы скейчи, с тупым юмором.

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Гость

14:10:29 11-04-2025

гость (12:14:56 11-04-2025) ну и правильно, ничего личного . просто бизнес. Что уж говор... Ну тот же Калашников с этим же актером в общем то не плох. Не нужно равняться на запад, на голливуд, на этот шлак для недалеких

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Гость

14:26:17 11-04-2025

Да что в нем такого интересного, в этом Юре? Обычный, самый обычный, ничем не примечательный парень со двора. Харизмы ноль

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Гость

18:01:18 11-04-2025

Гость (14:26:17 11-04-2025) Да что в нем такого интересного, в этом Юре? Обычный, самый ... ну барнаульским светилам кинематографии очевидно виднее.
п.с. Поржал

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Гость

23:00:57 11-04-2025

Гость (18:01:18 11-04-2025) ну барнаульским светилам кинематографии очевидно виднее.

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Гость

21:38:38 11-04-2025

Писать уметь - важно. Что еще подпишет, срочно рассказывайте. Будет еше больше пофиг

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Гость

23:12:01 11-04-2025

Колхоз-news

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Гость

12:11:24 12-04-2025

Юрий - Гагарин. А это просто Юра (обычный актер).

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