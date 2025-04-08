Юрист назвал распространенные схемы мошенников, направленные на водителей

Избежать проблем можно официальным оформлением ДТП и использованием видеорегистратора

08 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Мошенники начали активно использовать сразу несколько схем, чтобы вымогать деньги у автовладельцев. Как сообщает Regions.ru, об этом заявил юрист Дмитрий Безделин.

Одна из распространенных схем – повреждение устройств. Злоумышленник специально подставляет под удар заранее сломанный телефон или планшет на перекрестке или пешеходном переходе. После этого аферист начинает вымогать у водителя деньги, давя на жалость и чувство вины.

Также мошенники продолжают подделывать ущерб автомобиля, якобы нанесенный другим транспортным средством при ДТП. Как правило, злоумышленники используют старые авто, которые не жалко повредить. К такому же виду схем относятся и "травмы", полученные от машины жертвы.

Защититься от подобного обмана можно установкой видеорегистратора, а также оформлением ДТП в соответствии с законом. При возникновении подобного инцидента следует обязательно обращаться в ГАИ.