Юрист рассказал, кто получит выплату в 100 тысяч по банковским картам

Минимальный размер страховой выплаты в случае мошеннических списаний денежных средств начал действовать с 1 октября 2023 года

06 октября 2023, 10:41, ИА Амител

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С октября страховка банковских карт покрывает риски от мошеннических списаний денежных средств. Как сообщает агентство "Прайм", адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов отметил, что по новым правилам клиент банка сможет получить крупную компенсацию в таком случае.

Минимальный размер страховой выплаты по банковским картам начал действовать с 1 октября 2023 года. Нововведения устанавливают, что страховщик должен выплатить средства в срок не более 30 дней со дня получения заявления и необходимых документов от потерпевшего. Если сумма, украденная мошенниками меньше 100 тысяч рублей или равна ей, то страховая должна будет возместить ущерб полностью. Если она превышает 100 тысяч рублей, то размер выплаты должен быть не менее 100 тысяч рублей.

При этом потеря или повреждение электронного средства платежа не попадает под страховой случай. Также страховка не покрывает события, при которых оператор перевода обязан возместить своему клиенту сумму операции – речь идет о тех списаниях, которые проводились без уведомления и получения согласия владельца средств.

Как отметил Данилов, новые требования Центробанка направлены на то, чтобы страховщики не затягивали срок возмещения потерь. Он подчеркнул, что требования приняты в пользу клиента, однако заключение договоров страхования является добровольным и не может быть навязано.