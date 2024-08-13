Юрист рассказал, почему важно заключать соглашение о неразглашении в бизнесе

Его наличие поможет уберечь важную информацию от чужих ушей

13 августа 2024, 06:40, ИА Амител

Подпись документа / Фото: freepik.com

Доцент кафедры трудового, экологического права и гражданского процесса Алтайского государственного университета Денис Наземцев рассказал, как минимизировать риски с помощью соглашения о неразглашении конфиденциальной информации. Как сообщает Business FM* Барнаул, он отметил, что такой документ гарантирует защиту важной информации организации от несанкционированного распространения.

"Например, владелец бизнеса планирует его продажу и необходимо предоставить контрагенту, являющемуся прямым конкурентом в аналогичной сфере деятельности, внутренние данные для ознакомления с компанией. В случае срыва переговоров и разглашения несостоявшимся покупателем конфиденциальной информации о бизнесе, компания может столкнуться с проблемами. Чтобы минимизировать подобные риски, заключается соглашение о неразглашении", — сказал Наземцев.

Как правило, конфиденциальную информацию в соглашении о конфиденциальности определяют, как любую информацию, которой стороны обмениваются при ведении переговоров в связи с заключением сделки, включая информацию о факте ведения переговоров. К ней может относится размер выручки, объемы продаж, финансовые показатели, зарплаты сотрудников, контрагенты и другие данные, которые компания считает важными для сохранения в тайне.

Юрист добавил, что в соглашении важно ограничить перечень лиц, которым стороны вправе раскрывать информацию. Иногда продавцы не готовы предоставлять информацию о бизнесе покупателю и для этого стороны определяют независимых лиц, которым для проверки компании предоставляется конфиденциальная информация. К ним могут относится юридические фирмы, аудиторы или консультанты. Они не вправе разглашать информацию покупателю, но несут ответственность перед ним за комплексную проверку всех сведений.

Другой важной составляющей соглашения является порядок возврата или уничтожения информации после завершения переговоров при их неблагоприятном исходе.

"Например, если контрагенту был предоставлен доступ без скачивания файлов к облачному хранилищу, то после завершения переговоров доступ к такой информации прекращается или в случае распечатывания таких документов контрагент обязуется уничтожить все имеющиеся у него копии", — заявил Наземцев.

При нарушении обязанности по сохранению режима конфиденциальности получающая информацию сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные в результате несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации или ее использования для своих целей. Также допустимо устанавливать определенный размер штрафной неустойки за сам факт разглашения конфиденциальной информации. Вместе с этим следует договориться о возмещении потерь в случае наступления определенных обстоятельств, каким-либо образом связанных с заключенным соглашением, и не являющихся нарушением обязательства.

Озвученный инструмент обеспечивает юридическую основу для сторон по обмену конфиденциальной информацией, минимизируя риск ее несанкционированного разглашения, заключил эксперт.